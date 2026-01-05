全面升級防詐量能 統一證榮獲「114年反詐騙評鑑卓越獎」

證交所總經理李愛玲(左)頒獎、統一證券經紀部副總林麗玲(右)代表領獎。

統一證券長期致力推動金融防詐工作，在臺灣證券交易所舉辦的「114年度證券商反詐騙評鑑」中，憑藉完善的組織規劃、扎實的教育訓練、多元的識詐宣導與具體阻詐成果，榮獲「卓越獎」肯定。此獎項代表外界對統一證券打造安全投資環境的高度肯定，也彰顯公司守護投資人財產的堅定承諾。

統一證券表示，為持續強化公司防詐量能與應變效率，將於 114 年 12 月 31 日正式成立「打詐專責單位」，由高階主管直接統籌，負責制定公司防詐政策、整合跨部門資源、優化內外部通報流程，建立更系統化、即時化且具韌性的防詐應變架構，以全面提升打詐量能。

在專責單位正式成軍前，統一證券已超前部署，全面投入多項反詐行動。自 113 年 10 月至 114 年 9 月期間，全台分公司共舉辦 239 場防詐講座與客說會，累計 5,478 人次參與，持續強化民眾識詐能力；內部亦辦理 125 場、4,262 人次的防詐訓練，全體受訓同仁通過率達 100%，確保第一線人員具備充足辨識與應對能力。

此外，統一證券積極結合科技工具與跨界合作提升資訊真偽辨識與警示效率，包括與三竹資訊合作推出 「68585 官方簡訊藍勾勾認證」，有效降低偽冒簡訊風險；並與警察局合作於全台營業廳設置防詐立牌，定期更新最新詐騙手法。為增加資訊觸及，統一證券同步透過官網、下單系統、LINE、Facebook、Instagram、YouTube 等多元平台主動發布防詐提醒，強化客戶接觸密度。同時，公司亦持續對高齡客戶進行主動關懷與風險提醒，成功協助阻斷多起潛在詐騙風險，有效避免財務損失。

統一證券強調，未來將以「打詐專責單位」為核心，持續導入科技工具、深化跨業合作、提升客戶識詐教育，並配合主管機關相關政策，強化資訊揭露、通報流程及市場防詐韌性。公司將與投資人攜手共同「向詐騙說不」，持續落實金融機構的社會責任，打造更安全、透明且可信賴的投資環境。