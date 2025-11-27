全面升級、全台最大抗癌派對登場！「2025抗癌健康嘉年華」11月30日松菸開幕

（記者張芸瑄／綜合報導）癌症不是少數人的議題，而是每個人都應關心的健康課題。由精拓生技（CancerFree Biotech）主辦的 「2025抗癌健康嘉年華」，將於 11月30日（日）上午10時30分至下午5時 在 松山文創園區四號倉庫 盛大登場。

過去精拓生技連續四年舉辦「替身醫療論壇」，今年適逢五周年，活動全面升級，以主題 「擁抱自己，邊緣不邊緣」 打造能逛、能玩、又能學的健康派對，集結健康市集、專題講座、名人分享與手作體驗，邀請癌友、家屬與民眾在輕鬆氛圍中獲得知識與支持。活動全程免費入場，預計吸引超過2,000人次參加。

圖／精拓生技攜手官產學研、癌症基金會及病友團體，預計11/30於松菸文創園區舉辦抗癌健康嘉年華。（精拓生技 提供）

開幕典禮將由國衛院院長 司徒惠康、衛生福利部國民健康署署長 沈靜芬 與立委 林楚茵 出席致詞，共同為這場融合知識、關懷、樂趣的盛會揭開序幕。

市集 × 專業講座 × 名人分享x手作坊

本次抗癌健康嘉年華以「健康市集、專題講座、名人分享、手作坊」四大主軸呈現，一次體驗從預防到療癒的「一站式健康地圖」。

現場設有超過 40個健康與生活攤位，不僅涵蓋文創生活、健康餐飲、生醫企業，也有許多癌症基金會、癌友團體響應。

罹癌的挑戰分成多個階段，並不是只有等待治療，事前預防，或術後的生活資源、假髮、心靈照護也是關鍵課題，盼透過多元體驗與資源串接，讓癌友與民眾能從中實際獲得幫助。

在「健康市集區」，除了能自在漫遊於手作、文創、服飾與輕食攤位間，還可以體驗營養建議、抗癌藥物檢測VR虛擬實境等尖端科技；「芳香療法手作坊」則邀請大家親手創作香氛擴香石，用香氣療癒身心，民眾將親手創作一枚以永生花妝點的香氛擴香石， 把對親人的關心與祝福注入作品，化作一份溫柔的紀念。

名醫、專家、癌友齊聚，談「癌」亦談「愛」

活動講座邀請臨床與產業專家輪番登場，包含台北癌症中心副院長 趙祖怡、馬偕病理科醫師 陳冀寬、北醫放射腫瘤科醫師 呂隆昇、聯醫中興院區醫師 姜冠宇、亞東紀念醫院腫瘤科暨血液科專任主治醫師 鄧仲仁 、營養師 許嘉桓、心理師 Lynn及癌症關懷基金會知識長 黃翠華 等。共同分享癌症防治、營養保健與心理健康實務。

圖／精拓生技去年攜手Heho健康共同主辦「新世代癌症治療論壇—癌症新曙光」如上圖。今年擴大規模舉辦全台最大抗癌派對，將純論壇升級為同時擁有講座、市集、手作坊等四大主題的盛事。（精拓生技 提供）

兩位抗癌大使——胃癌四期藝人唐玲 與 卵巢癌一期女星林茉晶，也將現身分享她們的真實故事，帶來滿滿能量。

唐玲「能夠多影響一個人面對困難少點恐懼，或處在黑暗中加點勇氣，那麼這份高調坦然就絕對值得。」

官產學研、公益團體聯手打造醫療平權，讓「知道」變成力量

主辦單位精拓生技表示，希望藉由這場嘉年華，降低健康知識的獲取成本，推動「醫療平權」的實踐，讓「有需要的人知道自己有哪些選擇」，活動願景廣受多個病友與公益團體，包括 乳癌病友協會、陶聲洋防癌基金會、癌症關懷基金會、全國癌症病友連線、年輕病友協會、曾水照社會福利慈善事業基金會、神經母細胞瘤病友關懷協會 等共同響應，攜手推動健康資訊的普及與共享。

此外，活動也獲得多家企業夥伴共同支持，形成跨界合作的健康生態圈，包括 台塑生醫科技、Hi-Q中華海洋生技、葡萄王生技股份有限公司、娘家保健生技、新興未來 醫檢病理中心、基因檢測 台灣基康、澤風雅健康醫療集團、InSeed益喜氏、生機生技、雞極本味、起士公爵、Aroma Fonda、蜂光文創、茶聚 等。

現場除講座與體驗攤位外，更有抽獎、闖關遊戲與限量好禮，讓大家在快樂氛圍中學健康、長知識、帶好禮回家！

活動資訊

時間｜2025年11月30日（日）10:30–17:00

地點｜松山文創園區 四號倉庫

免費入場，報名請上 Accupass 搜尋「抗癌健康嘉年華」

對象｜癌友、家屬、一般民眾

