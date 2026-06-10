全面取消兩段式左轉？交通部給答案了 點出「致命關鍵」：不能只看效率

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記者李育道／台北報導

機車兩段式左轉存廢近來引發學界與網路熱烈討論，部分團體主張應全面取消強制兩段式左轉。（示意圖／資料照）

機車兩段式左轉存廢近來引發學界與網路熱烈討論，部分團體主張應全面取消強制兩段式左轉。不過交通部10日表態，不支持全面開放機車直接左轉。交通部路政及道安司司長吳東凌表示，機車左轉安全的關鍵不在於是否取消兩段式左轉，而是路口是否具備完善的保護措施。未來將全面推動左轉專用道與左轉保護時相等工程改善，在具備條件的路口逐步引導機車直接左轉，但在車流複雜、車速較快或缺乏號誌保護的路口，仍將維持兩段式左轉。

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交通部表示，近來外界關注機車取消強制兩段式左轉議題，經檢視國內外交通安全研究及實務經驗後認為，左轉安全的核心並非全面開放或全面禁止，而是如何透過交通工程設計降低人因失誤與車流衝突風險。

吳東凌指出，在複雜的路口環境中，機車因車體較小，容易被大型車或前方車輛遮蔽視線，駕駛人經常面臨「沒看到、看錯或想錯」等認知風險。若在沒有任何保護措施的情況下直接左轉，機車將直接進入對向車流，暴露於高速車輛的側撞或對撞風險之中。

因此，交通部未來將把左轉專用道及左轉保護時相列為路口改善重點，希望透過號誌分流方式，讓左轉車流與直行車流分開運作，從源頭降低衝突點，提升整體路口安全。

交通部強調，交通安全政策不能只看事故件數，更要考量事故發生後的傷亡嚴重程度。（圖／資料照）

交通部強調，交通安全政策不能只看事故件數，更要考量事故發生後的傷亡嚴重程度。機車若在沒有保護的情況下直接左轉，一旦與對向汽車發生碰撞，往往造成嚴重傷亡甚至死亡，因此不能單純以提高通行效率作為政策考量。

交通部也指出，外界常將兩段式左轉視為限制措施，但從交通工程角度來看，待轉區本身其實也是一種保護左轉設計。對於高齡者、新手駕駛或不熟悉路況的用路人而言，待轉區能提供額外反應時間與容錯空間，降低因誤判車流而發生事故的機率。

未來交通部將與各地方政府合作，在設有左轉專用道及左轉保護時相等安全設施的路口，逐步引導機車採直接左轉方式通行；至於環境複雜、車速較高或未設保護號誌的路口，則維持兩段式左轉規定，並同步改善待轉區動線設計、清理路側違規臨停車輛等問題，避免機車騎士面臨「待轉變待撞」的疑慮。

吳東凌表示，保障用路人生命安全是政府不可妥協的責任，未來交通部將持續結合學術界與實務界意見，透過系統性的交通工程改善，在交通安全與通行效率之間取得平衡，打造更安全、更友善的道路環境。

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