全面取消兩段式左轉？ 交通部：研究機車左轉保護機制
機車兩段式左轉話題再掀熱議，據統計，台灣每年約4萬件左轉汽機車與對向直行車死傷事故，每年約267人死亡。學者提出，與其討論能否直接左轉，不如改善道路與號誌設計，增設左轉保護機制可減少5成事故。交通部表示，今年請運研所蒐集並分析各縣市路口事故，研究如何建立保護機制讓機車左轉，因地制宜設計減少衝突點，後續將與各縣市討論。
警政署統計，110至112年間每年約有4萬件左轉車與對向直行車的A1與A2死亡與受傷事故，平均造成每年267人死亡，其中有235人為機車騎士或乘客，占死亡數近9成。
學者提出，政策討論重點被放在機車能否直接左轉，而非怎麼左轉更安全，建議透過號誌設計，增設左轉保護機制，例如左轉專用時相，以及道路設計和交通管理等手段，從根本減少左轉傷亡。
交通部路政及道安司長吳東凌今表示，日本研究顯示有96％的交通事故是「人因」造成，可能是駕駛沒看到、看錯或判斷錯誤，直接左轉對一般駕駛來說，反應時間最短，且機車體積小，容易沒看見，恐讓駕駛誤判，因此讓駕駛自行判斷是否適合左轉的「機會左轉」，難度最高，風險也最大，保護機制沒那麼周全，若發生側撞，對騎士傷害也最高。
吳東凌說，應該在有相對好的保護機制下，讓機車左轉，現有的兩段式左轉，也是保護機制之一，且要因地制宜來推動，減少左轉衝突點，讓機車在安全前提下左轉。
吳東凌指出，交通部已請運研所蒐集並分析各縣市路口事故資料，台灣部分路段可能設計得沒那麼好，有些路口可能車流量太大，或待轉格畫設位置不夠好，今年要啟動全面檢視，待分析結果出爐後，將與各縣市討論改善規畫。
此外，針對今年台灣有研究登上國際期刊，內容指出，台南市取消兩段式左轉後路口車禍件數下降21％，機車減少最多，引發熱議。
吳東凌說，這份研究引發很大迴響，許多網路社群、民代都引用並提建議，也有學者提醒，台南經驗不可過度解讀，那只是針對台南研究，鎖定特定單向雙車道，第二是並沒有取消兩段式左轉，只是特定路段不強制，在此前提下，再加上資料是巨觀的，行政區增減多少件，沒針對較微觀的統計數據分析，仍應檢視道路條件、流量、工程等因素。
不過，吳東凌也提到，感謝非交通領域學者關心此議題，從不同角度提供不同見解，但嚴謹來看，若要因此全面取消兩段式左轉，比較不適合。
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