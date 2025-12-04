全面取消補班日制度！明年9連假一次看

行政院人事總處在2025年6月正式宣布，為回應長年民眾對補班制度的反彈，自2026年起不再為了湊連假而安排彈性放假與補班。（示意圖／翻攝自pexels）

行政院人事總處在2025年6月正式宣布，為回應長年民眾對補班制度的反彈，自2026年起不再為了湊連假而安排彈性放假與補班，意味著補班日將全面退出國定假日制度。

配合新規上路，2026年的行事曆將成為首個完全沒有補班日的年度，因此所有連假都屬實質休假，全年的放假天數達120天，總計有9個連假，包括：

農曆春節：2/14至 2/22 228連假：2/27至3/1 清明節連假：4/3至4/6 勞動節連假：5/1至5/3 端午節連假：6/19至6/21 中秋節及教師節連假：9/25至9/28 國慶日連假：10/9至10/11 光復節連假：10/24至10/26 行憲紀念日連假：12/25至12/27

許多上班族對此大表歡迎，認為終於能擺脫2023年多達6次補班日所造成的沈重負擔，不少人把這次改革形容為「社畜牛馬福音」，期待能真正利用假期休息，而不是在連假前後還要承擔補班的壓力。

不過，也有網友指出，雖然2026年有9個連假，但仍有像7月、8月與11月這些沒有任何假期的月份，讓人想到就覺得痛苦；有人則開玩笑說，那些把補班視為福利的公司「少了1項可以宣傳的項目」。更有網友質疑，在取消彈性放假的制度下，補班的存在本來就失去意義。

此次最受關注的變革正是「只補假不補班」的原則。行政院指出，過去為了「湊連假」，常需要先在週六放假再安排補班，引發民眾對「上班族最痛苦1天」的強烈不滿。

新制度明訂，未來若國定假日落在週末，將僅補1天假，而不再要求任何補班日。這項調整也代表2026年起，上班族將迎來完全沒有補班的年度，得以更自在地規劃長短程旅遊，享受更純粹的連續假期。

