全面啟動跨年疏運機制 中捷運量7.5萬人次 帶動多項成績亮麗刷新紀錄

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中最強跨年夜引爆人潮，台中捷運疏運任務也繳出亮麗成績單，12月31日全線總運量高達7萬5,446人次，創下通車以來新高。12月全月運量167萬2,501人次、日均運量5萬3,952人次，平日與假日日均運量分別為5萬4,077人次及5萬3,645人次，四項運量指標也同步刷新最高紀錄，顯示捷運已成為市民通勤及休閒移動的重要選擇。

捷工局指出，12月運量成長與年底活動及跨年疏運需求密切相關，於中央公園盛大登場的「2026台中最強跨年夜」，捷運市政府站、松竹站設有免費接駁車，文華高中站及文心櫻花站也鄰近會場，吸引大量人潮搭乘捷運前往；此外，五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會跨年場於洲際棒球場開唱，鄰近的文心崇德站及設有接駁的松竹站，成為樂迷往返的重要疏運節點。

捷工局說明，全面啟動跨年疏運機制，延長營運時間至翌日凌晨2時，共發車351班次，包括員工、清潔、保全、志工、捷警及廠商總計動員276人共同投入疏運工作。在多場活動同步帶動下，不僅跨年當日全線運量創下新高紀錄，也帶動12月總運量攀升，全線更有16個車站月運量同樣創下佳績，其中，市政府站月運量突破21萬人次，高鐵台中站更達29萬人次。

捷工局表示，為維護疏運安全，成立緊急應變小組並與捷運警察配合強化場域安全，更於重點車站加派人力引導旅客，各車站乘車秩序良好，感謝所有旅客的配合。董事長顏邦傑與總經理朱來順昨晚親自到車站慰問員工，並了解疏運狀況，也向所有參與疏運任務的人員致謝。

顏董事長表示，因為有大家堅守崗位、不畏辛勞，才能提供旅客安全、舒適、便捷的服務，帶動運量穩定成長，未來將持續精進營運服務、累積大型活動疏運經驗，並透過多元行銷與節慶活動，提升搭乘便利性與吸引力，讓中捷成為市民信賴的公共運輸夥伴。