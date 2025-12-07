全面啟動AI教育！中市「Gemini AI教育家認證研習」登場

台中市政府教育局與Google for Education、多所高中職攜手合作，共同推動「Gemini AI 教育家認證研習」，這學期規劃總計12場研習，第一梯次由文華高中等5校領銜辦理；第二梯次首場昨(6)日在台中一中登場，系列研習活動預計將有超過500位教師可取得認證，展現台中市在 AI 教育推動上的前瞻布局與執行力。

（如圖）臺中一中林隆諺校長致詞。

教育局長蔣偉民表示，AI技術近年快速融入全球教育現場，從教材備課、課堂設計到學習評量，都能提供即時、高效的支援；推動AI教育的目的，絕不是讓老師增加新負擔，而是協助教師在繁重的日常工作中找到新的助力。蔣局長強調，AI不僅是工具，是能讓教師專注於與學生互動、提升教學品質的重要夥伴。

研習活動報名熱烈，吸引近百位教師參加，最終錄取50名教育人員。教育局指出，今年的參與度反映出基層教師對AI教育的強烈需求，也顯示台中市教師積極主動、持續學習的專業態度，透過此次研習，教師不僅學習新科技，更是在重新思考未來教學模式如何因應科技變革。