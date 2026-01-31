全面封鎖免費「背景播放功能」 YouTube證實：Premium用戶專屬

YouTube免費用戶已不能透過特定方式使用背景播放功能。（示意圖／達志／美聯社）

YouTube Premium推出後，有提供背景播放功能給會員使用，不過仍有一些免費用戶還是能透過特定方式使用該功能。對此，YouTube出手整頓，封鎖免費用戶透過瀏覽器進行背景播放功能，表示只有Premium付費會員才能使用該功能。

近日有國外網友在Reddit等社群平台反映，使用免費帳號透過手機瀏覽器觀看YouTube時，原本可以背景播放的功能突然無法使用，包括Samsung Internet、Brave、Vivaldi、Microsoft Edge等多款瀏覽器，只要縮小畫面或鎖定螢幕，聲音就會立刻中斷。

由於該情況同時出現在多個瀏覽器上，網友普遍認為不是單一App出問題，而可能是YouTube端進行的限制。對此，YouTube證實，背景播放本來就是Premium會員專屬功能，過去部分網頁讓非付費用戶能免費使用，但目前已更新系統，統一各平台規則，免費帳號不能再使用背景播放，保障Premium付費會員的權益。

除了背景播放被封鎖，近日也傳出YouTube正在測試把「播放速度調整」從免費功能改為付費功能。消息曝光後，讓不少網友擔心連加速播放都要付費才能使用，雖然相關措施是否會正式上路仍不清楚，但也顯示YouTube正在試圖收緊免費用戶可用的功能。

