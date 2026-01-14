「全面戰略夥伴」有多全面？中國避制裁風險 對伊朗、委內瑞拉支援態度消極

2026年1月9日，伊朗首都德黑蘭的反政府示威延燒，民眾焚燒汽車。路透社



伊朗大規模反政府示威持續逾兩週，神權政府難解經濟沉疴，又遭遇美國川普政府強力施壓。伊朗與中國的合作關係原本令西方憂心，但北京當局在此時似乎無意提供協助，曝露兩國「全面戰略夥伴關係」的實際效果似乎相當有限。

美國總統川普週一（1/12）宣布，將對與伊朗進行貿易的國家加徵25%關稅，而中國正是伊朗的最大貿易夥伴。中國外交部發言人毛寧週二被問及此事時，強調「關稅戰沒有贏家，中方將堅决維護自身正當合法權益」。

對於伊朗示威已有數百人死亡，且美國總統川普暗示正考慮打擊伊朗，毛寧週一表示：「中方希望伊朗政府和人民能够克服當前困難，保持國家穩定。」她也重彈老調，稱中方「一貫反對干涉別國內政，一貫主張各國的主權和安全都應當受到國際法的充分保護，反對在國際關係中使用武力或威脅使用武力」。

《華爾街日報》駐香港記者王霜舟（Austin Ramzy）撰文指出，中國並未展現積極支持伊朗的態度，與先前對「全天候戰略夥伴」委內瑞拉的消極態度相呼應，而中國是委內瑞拉與伊朗最大的石油買家。

據報導，在國際制裁下，伊朗90%的出口原油均銷往中國。這些原油通常以船對船方式轉運，且以基礎設施融資來結算，規避傳統銀行體系。

不過，伊朗原油僅占中國總進口量的12%，中方可從其他來源找到替代方案。此外，官方數據顯示，中國2024年出口89億美元商品至伊朗，自伊朗進口44億美元商品（包括鐵礦、銅與化學品）。

中國的全球貿易額達6兆美元，對伊朗的貿易只是九牛一毛。但對極度孤立的伊朗政權而言，與中國的商業關係極為重要。

新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎指出：「對北京而言，伊朗並非不可或缺，而是獲得能源與切入中東的管道……對伊朗而言，中國則是制裁下的有限生命線。」

他表示：「中國的支持很重要，但無法完全拯救伊朗。」

伊朗這波示威的導火線是貨幣里亞爾的幣值大跌，以及整體經濟不振。伊朗食物價格過去一年已上漲70%，藥品價格也上漲50%。伊朗政府已坦言難以控制經濟危機。

文章指出，中國、伊朗、俄羅斯與北韓構成西方官員口中的非正式「Crink」聯盟，聯手在全球體系中制衡美國。中國協助遭制裁的俄羅斯支撐經濟，並提供軍民兩用物資；伊朗向俄羅斯提供彈藥，並協助研發攻擊烏克蘭的無人機；北韓則向莫斯科派遣數千名士兵。

然而，以色列與美國去年對伊朗採取軍事打擊後，「Crink」其他成員對伊朗幾乎沒有提供實質協助。文章指出，中國擔憂銀行與主要企業遭美歐制裁。

中國與伊朗2021年簽署為期25年的經濟合作協議，中方承諾向伊朗投資4000億美元，換取伊朗穩定供應低價原油。但因伊朗持續遭美歐制裁，這項協議落實得不多。

中國也在安全層面幫助緩和伊朗的國際孤立。上月與本月，伊朗都參與了中國主導的聯合軍演。然而，在伊朗官員呼籲中國提供更多援助時，中國的網路輿論卻反彈激烈。

以色列國家安全研究院研究員陶文亞（Tuvia Gering）本週指出了這個現象。他引述微信知名小粉紅帳號的文章，內容寫道：「伊朗一直期待中國替它擋子彈。純屬妄想！」

