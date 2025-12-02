全面打擊新興毒品 安居緝毒專案破獲74座工廠

行政院長卓榮泰主持「114年第十三波安居緝毒專案暨查獲重大毒品發布記者會」。台高檢署提供



台高檢署依據行政院「新世代反毒策略行動綱領」，統合檢察、調查、警察、海巡、憲兵及關務等六大緝毒系統，於今年10月7日至10月26日執行第十三波「安居緝毒專案」，全面打擊大麻、愷他命及依托咪酯等新興毒品，並徹底溯源斷根，這次總計查獲毒品嫌疑人數達1969人，查扣各級毒品達407.4公斤，破獲製毒工廠、分裝場、植栽場共74處。

台高檢署指出，自2018年起推動「安居緝毒專案」，迄今已執行至第十三波，這次聚焦查緝的依托咪酯類(俗稱「喪屍煙彈」、愷他命新興毒品，共查獲製造、販賣、運輸依托咪酯類、愷他命毒品472人，佔全部製販運毒品犯罪者的62.4%；依托咪酯類工廠（含分裝場）查獲70處，佔本次查獲製毒工廠、分裝場、植栽場之比率高達 94.6%。另外，為加強青少年保護，這次在打擊校園及青少年毒品來源部分，透過掃蕩溯源共查獲社區藥頭205人。

今(12/2)日台高檢署在在法務部調查局舉行「114年第十三波安居緝毒專案暨查獲重大毒品發布記者會」，行政院長卓榮泰親自蒞臨主持，卓院長在會中肯定緝毒人員的努力，並強調反毒工作需跨領域合作，全面掌握新興毒品趨勢，以展現政府對毒品「零容忍」的決心。

本次專案共查獲毒品嫌疑人1969人，其中製造、運輸、販賣毒品嫌疑人達756人；搜索場所821處，羈押134人；查扣各級毒品共407.4公斤，破獲製毒工廠、分裝場及植栽場共74處。此外，本次針對依托咪酯類及愷他命新興毒品的查緝成果尤為突出，共計查獲相關嫌疑人472人，佔全部製販運毒品犯罪者的62.4%；依托咪酯類工廠（含分裝場）查獲70處，占製毒工廠查獲比例高達94.6%。

在這次專案期間破獲多起特殊重大案件，包括：

1、全台首座依托咪酯製毒工廠

由桃園地方檢察署指揮法務部調查局新北市調查處，成功查獲第二級毒品依托咪酯製造工廠，扣得含「2-巰基依托咪酯」成分之原料黑水4桶及相關設備。

2、海運貨櫃走私案件

高雄地方檢察署指揮法務部調查局航業調查處，聯合財政部關務署高雄關，破獲走私第四級毒品原料案件，共扣得1-甲基苯基-1-丙酮247.26公斤。

3、澎湖大麻走私集團

澎湖地方檢察署聯合多單位查獲大麻走私集團，扣得第二級毒品大麻474公斤。

4、彰化彩虹菸製毒工廠

彰化地方檢察署指揮地方警察局，破獲第三級毒品α-PiHP製毒工廠及彩虹菸分裝場，查扣α-PiHP成品443公克及彩虹菸1,161支。

5、國際海洛因走私案

橋頭地方檢察署接獲國際情資，成功破獲第一級毒品海洛因走私案，共查扣海洛因磚52塊，毛重19.875公斤。

6、罌粟花栽種及嗎啡製造案件

台中地方檢察署首次破獲罌粟花栽種及嗎啡製造案件，共計查獲罌粟花植株70株及含嗎啡成分之罌粟花酒6.62公斤。

