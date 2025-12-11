即時中心／高睿鴻報導

國民黨及民眾黨近日持續強推高爭議性法案，令執政黨支持者憂心忡忡，因後者於國會陷人數劣勢，始終沒能擋下在野黨的攻勢。接續之前的財劃法鬥爭，藍白最近又聯手推出「反年改」相關法案，準備在明（12）日送立法院會處理；對此，稍早有消息指出，總統賴清德也將於明天中午11點50分，邀51位綠營立委共開「便當會」。據悉，談論內容將包括國會近期議程、提案及朝野攻防、以及行政院長卓榮泰「副署不執行」等方案。

廣告 廣告

本台接獲黨內消息人士指，賴清德此次與綠委共開便當會，涉及範圍應包括反年改、黨產條例、財劃法等近期多項高爭議性、但藍白皆希望用人數優勢，全盤輾壓通過的法案。據悉，談論內容可能會涉及之後朝野攻防的方向、以及卓榮泰之前提到的「副署不執行」等策略；此外，之前也有媒體踢爆，賴清德力促黨團以更有戰鬥力的方式，回應藍白持續、接二連三推出惡法，希望自家黨團能戮力說服社會大眾，一起反對傷害國家的法案。

另，綠委吳思瑤稍早受訪時，坦承稍早確實已收到便當會通知，討論內容預計包含近期爭議法案，例如院版財劃法、以及明（2026）年總預算一直被擋下等問題；不過，由於立法院議程時間仍有不確定性、加上年改表決，所以屆時舉辦便當會的時間，恐怕還是要看議程的壯況。

原文出處：快新聞／全面抗戰藍白？傳賴清德將邀51綠委開便當會 時間、討論事項曝光

更多民視新聞報導

陳斌華被台記者問到結巴！詹凌瑀酸：國台辦變口吃辦

最新／土城21歲工人「不明原因墜樓」慘死 同事見狀嚇壞

台日友好！文總邀青森職人跨海創作 百盞「手作燈籠」認購方式曝

