全面抵制！大陸飛日本12條航線 已全數取消航班

受到大陸大量取消赴日旅遊的影響，大陸多家航空公司都已經取消近期飛日本的航班，並且推出「無損退訂措施」。

大陸媒體報導，受近期中日關係降溫影響，大陸方面大量取消飛往日本的航班。部分大陸旅行社透露，最近由於大量團客取消行程，市場需求也明顯降溫，因此才取消大量航班。（葉柏毅報導）

據大陸《澎湃新聞》引述第三方出行平台「航班管家」的數據，截至24日早上10點為止，已經有12條中日航線，取消所有航班，包括由大陸方面，飛往名古屋、福岡、札幌、大阪等地。據估計，未來一週取消率，預計在27日會上升到21.6%的最高點。

據了解，大陸外交部、駐日使領館、文旅部與教育部在11月14日到16日，連續發出提醒，建議大陸民眾近期避免前往日本旅遊。多家旅行社透露，近期赴日團體旅遊退訂量激增，大陸國航、東航、南航等航空公司，已經推出無損退訂措施，並視市場需求，評估後續班次調整。

日本觀光局數據顯示，2025年前三季度，陸客赴日高達748.72萬人次，是日本的最大客源國。日本野村綜合研究所研究員木內登英提醒，如果中國旅客大幅減少，日本的GDP，可能縮減0.36%。