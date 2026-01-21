全面掃蕩酒駕毒駕 海山警查獲百件違規展現決心

江翠所及埔墘所近期查獲的毒駕案件，分別查扣12部及14部車輛。(圖:海山分局提供)

▲江翠所及埔墘所近期查獲的毒駕案件，分別查扣12部及14部車輛。(圖:海山分局提供)

為防制酒駕、毒駕與危險駕車等行為所造成的重大交通事故，新北市於一月二十日起至三月五日止實施「酒(毒)駕大執法」勤務，針對聯外道路、高風險時段及地點加強取締，運用唾液快篩試劑等工具，以便迅速、準確且高效率判斷駕駛人有無毒駕行為，維護民眾生命財產安全。

海山分局二十一日指出，員警在路檢勤務時，若發現民眾有危險駕駛態樣，則可依程序要求進行唾液快篩初篩，全程錄影錄音，確保程序正義；拒絕檢測者，則重處新臺幣十八萬元罰鍰、車輛移置保管及「吊銷」駕照等行政處分，請駕駛人配合員警執法。經查一月份迄今，海山分局共計查獲七十三件毒駕案件與三十三件酒駕案件，成效亮眼，展現嚴正執法的決心。

埔墘所員警於二十日晚間十一點多在板橋區光復街執行臨檢勤務，一位民眾行經路檢點時，主動告知員警後方的一部自小客車駕駛行徑飄忽不定，可能有危險駕駛疑慮；經員警將該部車輛攔停，上前關切盤查，並對駕駛葉男實施毒品唾液快篩檢測，結果呈陽性反應，當場移置保管該車，訊後依公共危險及違反道路交通管理處罰條例移送偵辦。

分局長林國民提醒，駕駛人應遵守交通安全規則，切勿酒後駕車，並遠離毒品，未來將持續採取「不定期、不定點」的密集臨檢勤務，提升取締能量，守護市民的交通安全。