全面提升城市競爭力 中市民政局「三箭齊發」

《圖說》民政局長吳世瑋主持梧棲區大庄里、大村里市民活動中心近期啟用。

【民眾網諸葛志一台中報導】台中市人口突破286萬人，為因應人口成長與都市快速發展，台中市政府民政局以「行政升級、里鄰共好、殯葬革新」為主軸，三箭齊發推動多項重大民生建設，全面提升公共服務量能。

民政局長吳世瑋表示，市長盧秀燕上任以來，累計投入近62.5億元，推動3座聯合行政中心、39座活動中心及3座納骨塔建設，從洽公服務、社區生活到人生最後一程，完善城市機能，打造便捷、友善且具競爭力的宜居台中。

吳世瑋指出，為打造更舒適便捷的洽公環境，市府投入近30億元率先推動太平、霧峰及大里3座聯合行政中心興建計畫。新廳舍除整合多項行政服務，改善洽公空間不足與動線分散問題，同時規劃設置公設民營托嬰中心，完善地方托育資源，並配合停車空間共享政策，於非上班時段開放部分車格供民眾使用，有效紓解周邊停車壓力。其中，太平及霧峰行政中心預計115年啟用，大里行政中心正進行細部規劃與設計，市府力拚今年底動工。

除行政中心建設外，民政局也持續打造貼近市民生活的里鄰公共空間，加速興建與升級活動中心。自盧市長上任以來，市府投入總經費約18億新(改)建40座活動中心，並有3處規劃設計中，目前全市共有493座里民活動據點，平均每1.27里就有1座，讓市民在家附近就能參與活動、取得服務，提升市民生活品質。

市府在殯葬政策上順應社會趨勢與環保理念，以山、海、屯、城」為整體規劃概念，透過市地循環再利用，活化公墓用地，並投入14.4億元在北屯、太平及東勢興建3座大型納骨塔，完工後將可提供逾12萬個櫃位，並設置樹葬區，提供多元且具人文關懷的安葬選擇。其中，太平及東勢生命紀念館預計今年啟用，北屯生命紀念館則預計於116年完工，期盼藉由完善設施與服務，紓解殯葬設施使用壓力，讓人生最後一哩路更有尊嚴與溫度。