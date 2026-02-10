全面提升捷運見警率 侯友宜：及時處置突發、建立聯防通報

市長侯友宜強調提升捷警隊見警率。(記者徐聖倫攝)

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市警局今上午10時進行治安會報，由市長侯友宜主持，除公開表揚「公共安全聯合稽查工作」有功人員外，侯強調今年以「零重大治安、交通事故」為目標。去年底北捷張文案震驚全台，今年初新北捷警隊成立，將強化隨車巡邏、站體守望及見警率，及時處置突發狀況，建立跨單位、跨域聯防通報機制，全面提升捷運公共安全。

新北市警局長方仰寧表示，為守護市民春節期間生命、財產與交通安全，將整合警力資源，強化治安與交通執法，落實快速應處機制，並透過警力前移與專案勤務，嚴打各類重點不法行為，同時因應寒假期間，加強防制飆車並取締不法改裝，確保治安平穩。

侯友宜於會報末強調，市府各局處都應發揮強化治安、食安及公安維護功能，勉勵市府同仁藉由會報平台，強化縝密協調及整合團隊力量，持續掃蕩不法，共同打造安全友善的新北市。

市長侯友宜為民間機關阻詐有功人員頒獎。(記者徐聖倫攝)

