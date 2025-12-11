全面提升醫美服務安全與可信度美容醫學品質認證今年125團隊獲肯定

近年國內外醫美市場迅速擴張，療程推陳出新，社群行銷讓民眾接觸門檻更低，但也伴隨手術與麻醉風險、環境不合格、未核准藥材使用等問題頻傳。醫策會自二○一三年推動「美容醫學品質認證」，並於二○一九、二○二一年配合衛福部政策推出「診所美容醫學品質認證」與「診所細胞治療品質認證」，建立全台首套兼具安全、品質與顧客經驗的醫美管理制度，從人員資格、環境設備管理、麻醉到緊急應變，全面提升醫美服務的安全與可信度。

財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會昨（十一）日舉辦二○二五年品質認證授證典禮，今年度共一二五個團隊獲得認證肯定。依據醫策會統計，目前全國已累積四一九個團隊參與疾病認證，參與認證之團隊除醫學中心外，更逐步拓展至區域、地區醫院，顯見追求品質提升已成為國內各級醫院之共同目標。疾病照護品質認證內容涵蓋臨床照護流程、團隊協作、病人參與及品質監測機制等面向，促進醫療機構建立一致、標準化且可持續精進的跨領域整合照護系統，使病人在整個照護過程中都能獲得穩定、可靠的醫療服務。

廣告 廣告

衛福部持續鼓勵醫療院所以多元方式推行健康促進，期望醫療機構不只是治療疾病的場所，更能成為促進民眾健康的最佳夥伴。近年國內面臨高齡化、慢性病的高盛行率及「三高」族群年輕化等挑戰，定期健檢除了能及早發現如心血管疾病、腎臟病、癌症前期異常等高風險問題，更能促進早期介入，降低重症化與死亡風險。

然而，國內健康檢查機構眾多，執行侵入性檢查如：腸胃鏡仍具一定風險。為保障受檢安全，「健康檢查品質認證」以民眾的安全與體驗為核心，從檢查流程、風險管理到隱私維護進行把關。提醒民眾在安排健檢時，除了依自身需求選擇方案，也應挑選通過健康檢查品質認證的機構，讓預防保健更安心、更可靠。

為了讓民眾更容易取得可靠的醫療品質資訊，醫策會於今年推出「健康照護推薦」網站，整合「疾病照護品質認證」、「健康檢查品質認證」、「卓越機構美容醫學品質認證」、「診所美容醫學品質認證」、「診所細胞治療品質認證」，提供一站式的通過認證機構名單查詢。