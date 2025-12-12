全面換裝高效散氣板 迪化污水廠年省電費2500萬
記者王誌成／台北報導
台北市工務局衛工處十二日表示，台北市迪化汙水處理廠，將深槽式曝氣池原本採用的傳統「曝氣攪拌機」，全面更新為「高效率散氣板」，工程預計明年六月完成，完工後每年可節省約八百萬度電，相當於年省電費約二千五百餘萬元，可有效降低汙水處理廠溫室氣體排放，屆時迪化廠的碳足跡標籤每處理一噸汙水排碳三百六十ｇ的數值，將可進一步調降。
衛工處長黃群表示，此次經過專業顧問公司評估，汰換為具鈦合金框架及ＰＵ膜板面的高效率散氣板，不僅傳氧效率更好，兼具衰退老化較緩的特色，更符合能源效率提升及設備長期使用的永續需求。曝氣設備約占汙水處理廠全廠用電量五成，是節能減碳的關鍵。升級後，散氣板在十公尺水深條件下的氧傳效率可提升至約百分之五十，曝氣需求可減少近半，進而大幅減少電力使用，是減碳的具體作為。
迪化廠長黃邰聰說明，由於汙水處理廠需二十四小時不中斷運作，施工採分池方式進行。六座生物處理池每池長六十三點三公尺、寬二十七公尺、水深十公尺，施工時先透過既有排水閘門導流，將汙泥迴流至前段單元，再進行池底人工清理，最後完成散氣板放樣與安裝。此次將安裝共三千一百六十八片高效率散氣板，確保施工期間廠內營運維持正常。
