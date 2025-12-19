全面擁抱AI時代 台鋼科大115學年度起各系必學專屬AI

▲選課、請假、問美食都行！台鋼科大AI小幫手超萬用。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】台鋼科技大學積極推動校園智慧轉型，近期於學校官網首頁正式建置「台鋼科大AI小幫手」，並同步推出LINE版本，提供即時對話服務，讓學生與家長能隨時隨地透過手機或電腦，快速取得校務相關資訊，大幅提升校園行政服務效率與使用便利性。

「台鋼科大AI小幫手」整合校內行政流程、課程資訊、社團活動、宿舍規定等內容，並建立專屬校務知識庫，可針對學生常見問題提供即時、準確且在地化的回應。無論是註冊、選課、請假規定，甚至校園生活與周邊資訊，都能透過AI小幫手迅速獲得解答，突破時間與空間限制，免去親赴各行政單位或撥打電話的繁瑣流程，深受學生族群青睞。

台鋼科技大學教務長兼智慧科技應用系主任徐金全教授表示，人工智慧已對社會與產業帶來翻天覆地的改變，高等教育必須超前部署。他指出，建置AI小幫手的初衷，不僅是提升校園服務品質，更希望將AI技術實際導入教學與行政應用，讓學生在校期間即可熟悉AI工具的實務操作，培養符合產業需求的關鍵能力。建置過程中，也邀集校內各單位共同協作，讓系統知識庫持續優化與更新。

陳天惠校長表示，感謝徐金全教務長帶領智慧科技應用系師生共同參與系統建置，使AI小幫手成為全校師生的重要輔助工具，也有助於未來學生與家長更深入了解學校特色與辦學方向。陳校長強調，永續發展與智慧轉型是台鋼科技大學長期的核心發展策略，全校學生皆須修習相關課程。

因應AI技術快速成熟，台鋼科技大學進一步規劃，自115學年度起全面調整課程架構，要求各系所指導學生學習符合該專業領域所需的AI工具，讓AI不只是概念，而是實際可用的專業能力。校方期盼透過系統化培育，協助學生善用AI、駕馭AI，全面強化未來就業競爭力，培養能與國際趨勢接軌的專業人才。（圖╱台鋼科大提供）