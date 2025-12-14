全面改版「圖文消失」大炎上！痞客邦道歉了：理解大家的憤怒與無奈

台灣知名部落格平台「痞客邦」近日宣布改版，沒想到相簿、文章、留言等相關功能顯示異常，讓不少部落客氣炸。對此，痞客邦昨（13）日在官網、臉書粉專公開道歉，稱由於舊系統架構老舊，不被原廠與主流技術支援，加上平台連續受到高強度的外界攻擊，平台因此決定立刻更新，全面重構、遷移至雲端架構，貼文曝光後引發熱議。

痞客邦表示，這段時間因為系統全面重構與雲端搬遷，痞客邦帶給許多會員尤其是職業部落客極大的不便與困擾，甚至影響到部落客們的創作節奏與實際收入。「我們看見了大量的批評、指責與失望，也深刻理解大家的憤怒與無奈，實在非常抱歉」。

廣告 廣告

痞客邦指出，舊系統架構老舊，維護難度極高，文章編輯器與核心模組已不再被原廠與主流技術支援，加上存在無法忽視的資安風險，尤其近日連續受到高強度的外界攻擊，痞客邦因此決定系統全面重構與雲端搬遷。

痞客邦強調，新系統上架前全部會員資料及內容已備份，大部分會員若無使用外掛程式，近期內都能順利全部還原，目前很多錯誤狀況是因為新系統與各種外掛程式碼衝突、部分錯碼辨識問題，員工正在加班處理中。

痞客邦道歉，「在時間與資源高度壓縮下，這次改版確實帶來了許多錯失，嚴重影響了所有會員的使用。這些bug、流程不順、功能不齊全，不是會員的錯，也不是創作者應該承受的代價。所有責任，經營團隊會完整承擔」，面對有會員想重回舊系統，痞客邦希望可以給他們時間處理，未來也計畫一系列的推流計劃及AI輔能工具。

對此，許多網友紛紛回應，「連公告都要用AI產，可憐」、「AI文體也太明顯…」、「原來這網站還有人在用」、「我只想知道，為什麼這封信不在更新前先發公告，而是要等到現在被罵爆才事後解釋？」、「你們最大的錯在沒有預告緩衝，如果有緩衝，部落客跟廠商簽約就能避開，先斬後奏就是大部分人生氣的地方」。

更多中時新聞網報導

孝淵當二廚累到放空 李元日大讚可愛

周覓升任理事 助攻SM華語市場

世足賽》首次三國合辦 跨國移動成挑戰