全面檢視與韓國政府關係？外交部最新回應：只是提醒

近期外交部指，陸續接獲國人反映，韓國電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將我國錯誤列示為 「CHINA （TAIWAN）」，除呼籲韓政府儘速更正，昨（9）日更強調，已注意到台韓貿易上存在巨額逆差情形，顯示兩國關係仍有不對等之處，表示會全面檢視與韓國政府關係，同時研擬可行方案中。而在今天，外交部次長陳明祺說明，我方並未對韓國採取所謂「具體手段」，僅是提醒韓方應重視與我國間的密切關係。

外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪昨天在記者會上指出，台韓在經貿、文化、觀光及人員往來交流密切，也正視台韓數十年的情誼，對於不當稱呼表達嚴正關切，並應以最快速度改進，此外，外交部也注意到，台韓貿易上存在巨額逆差情形，顯示兩國關係仍有不對等之處。他表示，外交部已針對電子入境卡不當稱呼一事促請改正，並全面檢視與韓國政府關係，同時研擬可行方案中。

根據《CTWANT》報導，陳明祺今天受訪表示，我方並未對韓國採取所謂「具體手段」，僅是提醒韓方，應重視與我國間的密切關係。他並強調，台灣和韓國在安全、經濟及貿易領域關係緊密，盼韓方珍視長年互動基礎，予以善意回應。

另外，總統賴清德今天也回應，台灣和韓國民間的交流非常密切，經貿往來也非常多，「我們希望台灣跟韓國能夠維持友好關係，促進兩國各方面的合作，也增進兩國的福祉」，在這種狀況之下，希望韓國也能夠尊重台灣人民的意志，讓兩國都能攜手前進，穩定區域的和平，同時也能夠促進區域的繁榮發展。

