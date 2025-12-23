全面檢討捷運與大型活動維安機制 蔣萬安：避免模仿效應發生 5

針對1219計畫型隨機殺人案件，台北市長蔣萬安23日在市政會議中作出多項裁示，強調嚴正譴責任何蓄意攻擊的犯罪行為，並要求警方與相關單位即刻遏止不實訊息與恐慌性言論的擴散。他表示，社會此刻最需要的是正確資訊與自我保護意識，而非製造對立與恐懼的假消息，對於網路恐嚇貼文與不實謠言，警察局必須迅速偵辦、主動闢謠，避免模仿效應發生。

蔣萬安指出，1219事件已在許多市民心中留下陰影，網路上流傳的臆測與繪聲繪影的說法，勢必加深恐慌。他要求警察局持續釐清事實，深入追查嫌犯動機與行為脈絡，包括嫌犯自下午縱火開始的一連串犯行、行動路線、作案手法及其人際往來與資金來源，並確認是否曾參與類似生存遊戲等訓練活動，務必「掘地三尺」釐清全貌，並清楚對外說明。

對於捷運站內發生隨機傷人或其他暴力事件，蔣萬安直言，這是必須正視的公共安全問題。他指示，從即日起至跨年及農曆年前，市警局應向警政署爭取足夠保警支援，提升捷運站見警率，增加巡邏次數與密度，迅速恢復民眾搭乘捷運的安全信心。

在中長期安全強化方面，蔣萬安要求市府全面提升捷運場域的預警與應變能力，包括研議開放或介接捷運站內監視器系統，提升警方調閱效率；要求消防與捷運單位提高事故認定標準，任何煙霧或異常狀況皆須以重大危害事件規格應處；並指示各局處在一週內完成SOP全面檢視，下週召開緊急危安應變專案小組會議確認策進內容。

蔣萬安也要求北捷儘速於站區適當位置設置緊急求助鈴，特別是在偏遠或人潮較少的角落，並與中控室連線，以利即時掌握影像與調派人力。此外，他責成捷運公司與資訊局評估導入AI異常行為辨識系統，將既有監控機制從事後調閱，轉化為事前預警與即時反應。

在事件善後與心理支持方面，蔣萬安表示，市府已在第一時間成立緊急危安應變專案小組，並指示社會局採取一案一社工機制協助傷者與家屬，民政局也將持續協助罹難者後事。他同時關切目擊民眾與市民心理衝擊，要求衛生局與社會局加強宣傳安心專線與關懷小站，提供免費心理支持與專業陪伴。

針對年底大型活動與跨年晚會，蔣萬安要求警察局調度充足警力，必要時評估配置無人機掌握全場動態，並特別提醒防範突發事件引發踩踏風險，相關單位須事前完成沙盤推演。他也要求各市府場館、校園、市場與公共空間，在年底前完成監視器、安全設備與疏散演練的全面檢視。

蔣萬安強調，市府將以此次事件作為重要警訊，研擬計畫型無差別攻擊事件的全民應變指引，透過鄰里、學校與各類公共管道強化市民自我保護與應變意識。

最後，蔣萬安特別向第一線警消醫護人員、市民義勇人士致上最高敬意，並點名感謝見義勇為而不幸罹難的余家昶先生，以及多位協助疏散與救援的市民與醫護人員。他表示，自己刻意不在公開場合提及嫌犯姓名，是不希望加害者因暴力行為獲得任何名聲，呼籲社會與媒體將焦點放在恢復城市安全與市民生活秩序之上。

