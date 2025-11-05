全面清消 比照新冠肺炎標準

台中市經發局5日針對全市50處市場內豬肉攤展開為期2天的清消。（林弘笙攝）

迎接豬隻禁宰令解除，各地肉品市場展開整備作業。豬肉攤商擔心消費者沒信心，呼籲政府強化宣導，讓民眾了解合法屠宰場出品的豬肉食用安全無虞。台中市經發局長張峯源表示，全市50處公、民營市場內的豬肉攤，5日及6日由民間專業團隊比照新冠肺炎時的標準，完成全面清消。

雲林肉品市場說，持續加強清消，6日除買賣雙方與市場工作人員，其餘人不得進出市場。

台中市大安肉品市場總務課長陳巧婷表示，開市後，車輛進場前除全面消毒外，也會核對是否為指定運輸司機、車牌及運送豬隻頭數，若全數符合則可進到消毒水道，執行完第二次消毒，再進入拍賣場；豬隻下車，車輛淨空後也需再一次重複消毒、進消毒水道流程，最終才能出場。

在市場賣豬肉的嘉義縣黃姓攤商擔心消費者會沒信心，呼籲政府強化宣導，讓民眾了解合法屠宰場出品的豬肉食用安全無虞。

黃姓攤商表示，豬肉行情如何，要開市後才知道，配合防疫已暫停營業15天，但攤租與人事開銷還是要負擔，攤商或豬農都損失不少。蔡姓攤商則說，政府說要補助3萬元，但攤位有大有小，租金、人事成本不同，齊頭式平等不公平。

陳巧婷說，將嚴格控管進場拍賣的豬隻數量，不讓爆量情形發生，以免豬價崩盤，大安場周五的出豬數已協調得差不多，但仍在浮動中，目前期盼能控制在2300至2400頭之間。周六即解封後第二場拍賣需視周五開盤情形，若首日開盤情況不佳，也將與畜主溝通，了解問題癥結點，並與各肉品市場聯繫討論。

雲林肉品市場總經理黃加安表示，非洲豬瘟發生前雲林每日平均拍賣頭數約2500頭，若7日恢復交易預計增加1成，約2700頭，肉品市場已與豬農等供貨方、買豬者等承銷方媒合好了，將嚴格管控進出肉品市場的豬隻數量，希望豬農依媒合頭數精準出豬，以免造成豬價波動過大。