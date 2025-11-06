全面燃燒！柑園街工廠竄火煙 鄰近國小500師生急疏散

記者楊忠翰／新北報導

新北市柑園街一段工廠發生火警，鄰近國小疏散500多名師生。（圖／翻攝畫面）

新北市樹林區驚傳火警，6日上午10時59分，柑園街一段349號鐵皮工廠竄出火煙，由於旁邊就是國小，警消獲報後不敢大意，隨即出動57車138人前往搶救，警消趕抵現場時發現，500多平方公尺的工廠及800多平方公尺的倉庫已全面燃燒，所幸並無人員受困，鄰近的國小的500多名師生，全數被疏散至萬坪公園，火勢在12時35分順利撲滅，至於起火過程及原因，仍待警消進一步調查釐清。

