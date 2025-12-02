全面禁止廚餘養豬 農業部祭1年緩衝期 最高補助300萬助轉型

外界傳出農業部已於1日拍板定案，未來將全面禁止廚餘養豬，也就是廚餘養豬戶確定步入歷史，不過仍會給予1年時間進行轉型。（本報系資料照）

廚餘作為非洲豬瘟爆發的最有可能來源，農業部也至台中疫情爆發後，公告「全面禁餵養」至今，不過，外界傳出農業部已於1日拍板定案，未來將全面禁止廚餘養豬，也就是廚餘養豬戶確定步入歷史，不過仍會給予1年時間進行轉型，期間內廚餘養豬戶僅能使用「正面表列」中的事業廚餘。而農業部目前所提方案，仍須待行政院通過後才能成為最終定案。

農業部指出，廚餘養豬場全台共計421家，皆取得「再利用檢核資格」，不過，為防堵廚餘造成的非洲豬瘟風險，若廚餘養豬案場未能於12月31日前，完成蒸煮設備架設溫度、影像監測系統，以及載運廚餘車輛加裝GPS、並取得地方政府同意，將喪失檢核資格，不可再用廚餘養豬，若所有規範皆達成，則可自2026年元旦起，繼續透過廚餘養豬。

廣告 廣告

農業部提到，廚餘養豬僅為「過渡期」政策，整體目標仍是於1年內完成國內所有廚餘養豬廠的轉型，而為達成此目標，也會推動多項補助政策，例如，廚餘養豬戶於年底前「立即轉型飼料場」，將補助每頭豬隻3600元，若於2026年底前完成轉型者，則補助每頭1800元。

由於轉型飼料餵養，設備方面也需要跟進改善，遂農業部也提供設備補助，依飼養規模有不同補助金額，飼有200至500頭者補助30萬元、501至1000頭補助60萬、1001至2000頭100萬、2001至3000頭200萬，3001頭以上則為300萬。

更多中時新聞網報導

秋冬變天 鼻過敏、痠痛找上門

NBA》雷霆再滅拓荒者 12連勝入袋

康雅嵐突失聲陳凱倫合唱救場