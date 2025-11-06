全面禁止微型電動二輪車 新北河濱公園明年1月1日起開罰
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
為維護新北河濱公園內民眾安全，已公告禁止微型電動二輪車進入，宣導期至今年12月31日為止。新北市政府高灘地工程管理處表示，園區已公告禁止微型電動二輪車進入，並將於現場設置告示牌，自明年1月1日起，如有違反者，均得依道交條例第73條第1項第2款規定裁罰新台幣300元至1200元。
高灘地工程管理處表示，新北市轄河濱公園雖已公告適用道交條例，而且禁止汽機車進入。雖然微型電動二輪車在條例第69條規定中，屬於自行車，非屬禁止進入車輛。但新北市政府，考量園區為民眾重要的休憩活動場所，人潮眾多，而且以自行車及行人為主，縱使微型電動二輪車，依道交條例以時速25公里行駛，仍易造成行人、用路人及民眾的危險。
高灘地工程管理處表示，另外也有業者及民眾，私自拆除限速設備，導致有超速情形，更增危險。已多次接獲民眾及民意代表反映，為維護民眾安全，的確有禁止的必要。基於新北市及台北市為一日共同生活圈，自行車道也有串聯，台北市的河濱公園，同步禁止微型電動二輪車進入。
照片來源：新北市府提供
