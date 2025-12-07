全面禁止餵豬！北市家戶廚餘將「不用分類」 焚化廠開放時間、期限一次看

全面禁止餵豬！北市家戶廚餘2027年起將「不用分類」，最快年底公告。圖／中市府提供

今年10月21日國內出現首例本土非洲豬瘟，社會憂心疫情擴散，為全面阻斷病毒風險，行政院拍板自2027年起「全面禁止以廚餘養豬」。對此，台北市環保局說明，目前廚餘仍分為「養豬廚餘」與「堆肥廚餘」兩類回收，但因政策即將調整，未來將取消分類，相關新制預計於年底前正式公告。

行政院拍板2027起廚餘禁止養豬 焚化廠期限延長至12月31日

行政院院會於4日通過「因應非洲豬瘟之廚餘養豬政策調整及廚餘去化」報告，明定廚餘養豬將僅允許至明年12月31日，2027年起全面轉型為飼料養豬。為配合中央政策，台北市三座焚化廠原本協助銷毀非家戶養豬廚餘的期限為12月6日，現延長至12月31日，並將進廠時間調整為每週一至週六上午9時至下午4時，期間均免收代處理費。

廚餘未來將全數用於堆肥

環保局廢棄物處理管理科長鄭智文表示，過去台北市清潔隊回收家戶廚餘時，以紅桶收「養豬廚餘」、藍桶收「堆肥用廚餘」分流，但因中央已拍板調整政策，家戶產出的生、熟廚餘未來將全數用於堆肥，不再作為養豬用途。為配合新制，環保局將同步更新宣導文宣與官網QA，並於近期公告具體調整方式；清潔隊的收運流程也會逐步改版，原本用於收運養豬廚餘的紅桶則會依需求進行調整與再利用。

環保局說明，全面禁用廚餘養豬仍有1年緩衝期，明年事業廚餘在有條件下仍可送往畜牧場，中央也要求地方推動黑水虻、能源化、共消化與堆肥等其他再利用方式，北市將配合擴增相關處理量能。

環保局籲呼籲民眾共同響應「惜食」措施

截至114年12月4日，北市三座焚化廠已協助處理非家戶養豬廚餘7267.08公噸。環保局提醒，延長期限屆至後中央將停止補助，非家戶廚餘產源須依法委託合法業者清除與再利用，落實使用者付費與污染者付費原則，同時呼籲民眾共同響應惜食措施，養成在家「吃多少、買多少、煮多少」，在外「吃多少，點（拿）多少，不浪費」習慣。



