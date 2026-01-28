全面禁餵流浪動物？農長：不宜貿然推動

動保團體於立法院前抗議，認為若該條文通過，在動物發生咬傷或交通事故時，飼主會面臨民事、刑事責任及高求償風險，會使協助人力全面退出，不利結紮與管理工作。（郭吉銓攝）

立法院經濟委員會28日審議《動物保護法》，其中有立委擬增訂全面禁餵流浪犬貓、餵養等同飼主等，保育團體也贊成此事，但動保團體卻不滿，農業部長陳駿季28日受訪時表示，目前國家公園、自然保護等生態熱區已在各該法令禁止餵養，「不宜貿然推動」，全面禁止餵養仍未有高度共識，盼此次可以優先處理有共識的條文。

有立委近日提出《動物保護法》草案，盼明定「禁止餵食遊蕩犬貓」及「餵食者視為飼主」等。

會前動保團體於立法院前抗議，認為若該條文通過，在動物發生咬傷或交通事故時，飼主會面臨民事、刑事責任及高求償風險，會使協助人力全面退出，不利結紮與管理工作。台灣共生聯盟成員楊秀玲表示，若是禁餵流浪動物，則流浪動物會野化，並從沒有食物的郊區至有食物的市區，反而衍生更多人犬衝突問題。

保育團體「為野生動物而走行動聯盟」也召開記者會指出，台灣社會反覆上演「沒事我餵餵，有事牠浪浪」的結構性亂象，衍生的交通事故、攻擊事件、農損與生態衝擊，只是把風險轉嫁給無辜民眾。

立法院經濟委員會28日討論《動物保護法》修正草案。陳駿季則說，目前如自然保護區、自然保留區等已依森林法、野保法禁止餵養，至於全面禁餵仍未達高度共識，目前不宜貿然推動。

