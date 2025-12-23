全面納管塔吊、載人吊車 重大違規最高罰450萬、勒令停工

勞動部今日公告相關規範，將吊重能力未滿3公噸的塔吊及載人吊車納管，並給予1年緩衝期至民國115年12月23日，若業者屆時未依規定申請檢查或檢查不合格使用，將處5至300萬罰鍰，重大違規致死，最高罰450萬，並可勒令停工。（工地示意圖／本報資料照片）

鑑於國內營造工地使用未滿3噸塔式起重機及載人吊籠數量越來越多，若未經安全檢查就使用，可能導致重大職災，勞動部今日公告相關規範，將吊重能力未滿3公噸的塔吊及載人吊車納管，並給予1年緩衝期至民國115年12月23日，若業者屆時未依規定申請檢查或檢查不合格使用，將處5至300萬罰鍰，重大違規致死，最高罰450萬，並可勒令停工。

勞動部今日公告「危險性機械及設備安全檢查規則」。職安署說明，營造業重大職災每年約占全國重大職災的一半，其中部分是塔吊及載人吊車肇災，這類機械使用日益增加，為提升其使用安全，並配合勞動部「強化職場減災行動計畫」推動，本次全數納管塔吊並規範載人吊車強制受檢。

職安署表示，近年國內營造工程朝大規模、高樓層發展，且都會區工地腹地日益狹小，導致業者對於吊重能力小於3公噸的塔吊需求大增，但其結構、安裝方式及作業風險與大型塔吊皆相同，未經結構確認就用於高樓層施工，一旦發生倒塌將危及勞工與公共安全，有必要因應納管，未來不論吊重能力為何，一律納入危險性機械管理。

職安署表示，吊車加裝載人設備進行招牌吊掛安裝、路樹修剪等高處作業已隨處可見，且常見以吊重能力小於3公噸的吊車加掛載人設備的方式作業，屢屢發生因機具結構不良或作業方式不當導致作業人員墜落意外，未來亦將比照吊籠及營建用升降機管理方式，不論其噸數大小，須申請檢查合格才可使用，提高管制強度及使用安全。

職安署指出，本次修法訂有1年緩衝期，新制正式施行後，使用未依規定申請檢查合格的塔吊及載人吊車，可依《職業安全衛生法》處罰雇主5萬以上、300萬元以下罰鍰，呼籲業者務必遵守規定以免受罰。

