全面警戒！北捷攻擊案後首上班日 18萬人通勤
今天是台北「無差別攻擊案」後首個上班日，北捷一早也出現通勤人潮，運量跟上周沒有太大落差。但全面警戒！
不少上班族說還是很緊張，連耳機都不敢戴，隨時注意附近狀況。車站內也有許多警察巡邏，北捷強調已經增派人力部屬，一天至少會巡檢7次。
台北車站通勤人潮滿滿，月台還有電扶梯幾乎快被擠爆，有些人低頭滑手機，但也有人隨時張望，隨機攻擊案後首個上班日，北捷上午運量大約18萬，跟案件發生前差不多，大家照著正常生活步調走，但也提高警覺。
通勤族：「眼睛會一直四處張望，會比較小心一點，這一段時間，可能是怕會說有模仿對象，之前有鄭捷的事情之後，大家對搭捷運都還是會稍做警惕。」
上班族心驚驚耳聽四面眼觀八方就怕再發生危險，實際觀察車站的見警率也大大提升，不管到哪都能看到警察。在轉角處，就有一名員警拿著盾牌，不斷的來回巡邏看守。
警方嚴加戒備，進到捷運車廂內，螢幕也持續播放宣導影片，教大家遇到危險時如何應對，台北捷運強調，車站的人力部屬也有再增加，一天巡檢次數至少7次。
北捷站務處副處長蔡建興：「目前我們保全及車站人員，特別加強車站月台大廳的一個密集的巡查，車站人員增加3次巡檢，保全人員也增加4次巡檢。」
但即使警力提升，22號上午又傳出有人寄「恐嚇信」到北捷，威脅要在列車內放炸彈，目前警方持續追查中。
擔心民眾的恐慌蔓延，北市府也在中山站R7出口，設置安心關懷小站，每天下午1點到晚上8點，會有心理諮商師輪流駐點，提供免費服務，而北捷公司大廳也會有諮商，希望能紓緩大家的焦慮不安，撫平社會的創傷。
