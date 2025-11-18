全面迎戰藍白 卓揆轟：中央本沒病是國會「抽了血」

卓榮泰說，中央政府本來沒病，是國會把中央政府「抽了血」、一直在弱化中央，還拿錯的藥要中央硬吞下去，才讓中央、地方財政都陷入困難。（圖：行政院提供）

立法院14日三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院長卓榮泰宣布將「全面迎戰」。卓榮泰今天（18日）列席立院備詢前表示，中央政府本來沒病，是國會把中央政府「抽了血」、不斷弱化中央，讓中央和地方財政都陷入困境。但也強調，協商未到根本絕望，他不會放棄協商；未到最後關頭，也不會輕言抵制。（張柏仲報導）

卓榮泰表示，從去年520以來，由國、眾兩黨主導的國會，對行政院一直步步進逼、層層圍堵，逼行政院接受並執行違憲的法案及預算案，同時也用搶權、分錢的方式層層圍堵，就是要弱化中央國庫、癱瘓中央政府，人民都看得非常清楚。

卓榮泰說，上週答詢時他就說過，政院會在本週正式討論出政院版的《財劃法》；也早已經邀請地方財主人員，今天下午一起商談最後階段的中央地方事權分配，更表達他會拜訪韓院長來談《財劃法》進度，不料14日立院以逕付二讀方式火速通過國民黨版《財劃法》。不但無法解除水平分配不公及垂直劃分不公的問題，更難以解除藍白自己造成的公式計算錯誤，反而造成更大的問題。

卓榮泰表示，明年度中央政府總預算至今還躺在立院內，這項總額3兆0350億的歲出，政府已經舉債3000億，如果依14日通過的國民黨版《財劃法》，擴大「計畫型補助」給地方，中央必須再多舉債2600億；換言之，舉債規模將達到5600億，已經超出並違反《公共債務法》第5條15%流量管制。如果硬逼政院編出這樣的預算，難道要中央政府自行刪除原來的國防預算、科技預算、公共建設預算、社福預算、教育預算或治水預算嗎？他說中央政府無法編列出這種違反法律的預算。

卓榮泰說，過去地方政府財政不好，歲計賸餘都是負數，所有地方政府合計負債500多億，但到了這一兩年，都已經由負轉正，地方政府歲計賸餘總計達到800多億，地方政府好轉；但在野黨卻用這種方式，繼續弱化中央財政。過去包括「禁伐條例」和一些預算上可以修正的部分，政院都修正了，但這次對《財劃法》的修法政院無法接受。

卓榮泰呼籲國會不要一意孤行，協商未到根本絕望，他不會放棄協商；未到最後關頭，行政院也不會輕言抵制。強調中央政府及國家「本來都沒有生病」，是國會把中央政府抽了血、一直在弱化中央；也拿錯的藥要中央硬吞下去，今天才會造成中央與地方財政上都發生困難的現象。他希望最後還是有機會，在後天的行政院會中通過院版《財劃法》，喊話國會不要一意孤行，把一修再修、一惡再惡的錯誤修法，馬上停下來。