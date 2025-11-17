「全面迎戰」後.... 卓榮泰今再就財劃法發表強硬談話

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院二度強修「財劃法」，行政院長卓榮泰昨(17)日表態「全面迎戰」，據了解，卓揆今天在立法院受訪與答詢時，將對財劃法修法發表更強硬的談話，對於藍白要求總預算案配合修法重編，行政院也會斷然拒絕。至於卓揆是否不副署「財劃法」？政院人士透露，各種可能性都有，「很多憲政程序都有討論過」。

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤昨指出，這次修法比起去年「惡上加惡」，希望立法院長韓國瑜暫時不要送出法案，一旦送出，行政權除了主張合憲性問題外，需要更強的反制作為，包括考量後續是否副署等。

廣告 廣告

政院人士表示，包括「財劃法」與「環評法」修法，藍白連在立法院委員會討論都沒有，直接逕付二讀，朝野協商破裂，直接送立法院會表決，「去年修財劃法還有3分鐘出委員會，這次是0分鐘，連3分鐘都不演了」。接下來年改相關法案及勞保條例修法，「在野黨發動攻擊，行政院還是要接」。

對於藍白要求總預算退回行政院重編，政院人士指出，「不可能重編」，事實上，立法院依法也不能主動退回行政院，只能把總預算卡在程序委員會。如果明年度總預算無法三讀，在野黨也不願意審，行政院仍可按照今年度總預算來執行。

【看原文連結】

更多自由時報報導

藍白再度強修財劃法 卓榮泰：行政院全面迎戰自提院版

二修財劃法卓榮泰稱全面迎戰 牛煦庭：無理的要求韓國瑜不會理會

藍白齊轟政院不執行三讀法律 卻不表態是否倒閣

不副署「財劃法」？ 行政院：卓揆20日親自報告

