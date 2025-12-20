全面追查張文金錢來源！賴清德4指示：快速打擊部隊要提升到反恐能力

賴清德針對北捷傷人案做出4點指示。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 台北捷運昨發生隨機傷人事件，含嫌犯共釀4死11傷。對此，總統賴清德今（20）日做出4點指示，包括提供醫療照顧、強化專案小組功能、警力佈置精進擴大、協助傷者、亡者撫卹等。他強調，內政部、警政署要跟各縣市警察局強化快速打擊部隊的功能，一旦接獲電話、一旦接獲訊息，快速部隊一定要全速趕到，要有能力制止這種攻擊行為，而且要提升到往反恐的警力佈置訓練，才有辦法保護台灣社會安定跟台灣民眾的安全。

台北車站及捷運中山站周遭19日發生嚴重隨機傷人事件，含嫌犯共釀4死11傷，震驚社會。27歲嫌犯張文先在北車M7出口丟擲煙霧彈，隨後持長刀砍殺路人，接著步行潛往中山站及誠品南西百貨，繼續隨機攻擊並闖入誠品南西百貨，最後在警方圍捕之下墜樓身亡。

賴清德赴內政部警政署聽取「1219北市隨機襲擊事件」專案進度報告，國安高層與會。 圖：高逸帆／攝

賴清德今赴內政部警政署聽取「1219北市隨機襲擊事件」專案進度報告，包括行政院長卓榮泰、國安會秘書長吳釗燮、國安局長蔡明彥、警政署長張榮興、台北市長蔣萬安、內政部長劉世芳、交通部長陳世凱、法務部長鄭銘謙、行政院秘書長張惇涵等人與會。

賴清德致詞直言，這是一起駭人有計劃的暴力攻擊事件，已經造成3位民眾加上歹徒共4人死亡，也造成11名民眾輕重傷。他說，今天早上他跟卓榮泰分別前往醫院探視仍然住院中的六位病人，感謝各大醫院第一時間竭盡所能提供民眾最好的醫療，也特別向在這次事件中不幸身亡的民眾表達哀悼、慰問家屬，同時也向在過程中奮勇阻止兇手傷害民眾，或是現場救助受傷民眾的朋友表達敬意跟感謝。

賴清德指出，這個事件震驚台灣社會，也造成相當嚴重傷亡，所以他特別來到警政署，聽取事件調查結果跟應有的處置作為。他說，警政署的警力跟台北市政府警察局的警力，在第一時間都做出應有作為。

賴清德並感謝卓榮泰，在昨天晚上第一時間就前往北車了解整個情況，也指揮相關部會成立專案小組。他也肯定蔣萬安籌組緊急安全小組，在這一個重大時刻，非常希望中央地方攜手合作，不分黨派，共同應對這一個重大事件。他說，不僅要把這個重大事件的衝擊降到最低，也希望能夠檢討改進，建立一套制度，不管是避免，或者是當事件發生時可以快速因應，保護民眾安全。

賴清德做出4點指示，期盼一起精進，第一，在醫療照顧方面，各大醫院除了及時提供醫療服務以外，後續長時間的健康照護跟心理輔導，應該要有計劃性的推動，中央政府跟地方政府應該共同合作，讓這個事情能夠妥善推動。

第二，賴清德指出，要強化成立專案小組的功能，台高檢已經指揮相關單位成立專案小組，希望專案小組要全面深入、擴大對這個案件的調查，對兇手的背景、犯案的動機、有沒有幫兇、有沒有受人指使、金錢來源到底來自何處？不因為第一時間沒有查到線索，就輕易放過，一定要持續追查，務必把真相公布給台灣社會，讓民眾能夠清楚了解一切的情況。

第三，賴清德表示，應該以這個案件為鑑，卓榮泰、蔣萬安、陳世凱都有提起，包括機場、車站、捷運等人流多的地方，或是重要的活動，都會加強佈置警力，並仍然要持續檢討精進擴大，而且建立制度。他說，一定要讓快速部隊發揮功能，同時也要考量反恐的警力作為、制度化地建立。不管這個案子最後調查的結果如何，但這種有計劃性的先從網路購買煙霧彈，個人有能力製作汽油彈，而且為數不少，最後甚至跳樓自殺，都應該要更謹慎、更積極地來建立一套制度。

賴清德強調，劉世芳、張榮興要跟各縣市警察局強化快速打擊部隊的功能，一旦接獲電話、一旦接獲訊息，快速部隊一定要全速趕到，而且要有能力制止這種攻擊行為，而且要提升到，不單純是治安的快速打擊部隊，要往反恐的警力的佈置訓練，這個制度上方面來建置，才有辦法保護台灣社會安定跟台灣民眾的安全。

第四，賴清德表示，卓榮泰跟蔣萬安都分別提到，對於不幸在這次事件中失去寶貴生命的民眾、英勇抵抗歹徒避免傷害進一步擴大的民眾，或是受傷民眾的撫卹、補償、獎勵，甚至後事料理的協助，政府都應該要好好來協助民眾、幫助民眾。

