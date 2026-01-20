全面開戰？歐盟擬重新對美開徵報復性關稅 美揚言「將有回應」

即時中心／林耿郁報導

多名歐洲議員透露，在格陵蘭衝突越演越烈之際，歐洲議會計畫暫停批准去（2025）年7月達成的美歐關稅協議，相關決定預計本週在法國史特拉斯堡公布；此舉被視為美歐貿易緊張再度升高，對此美國則放話警告，如果歐盟真的祭出高關稅，美國不會「置之不理」。

全面開戰？BBC報導，美、歐雙方去年在川普蘇格蘭行程時達成關稅協議，美國針對歐洲商品課徵的關稅，將自30%降至15%，交換條件包括歐洲將增加赴美投資與購買美國商品等。不過這份協議尚需歐洲議會批准才能生效。

根據歐洲議會國際貿易委員會（INTA）相關人士說法，批准程序將在議會審議前「暫停」。

德國籍議員魏柏（Manfred Weber）表示，在美國威脅將格陵蘭問題納入關稅談判後，「目前無法進行批准」；INTA主席蘭格（Bernd Lange）則指出，美方以關稅作為施壓工具，已破壞美歐貿易關係的穩定性，只能暫停協議立法流程。

消息公布後，市場再度關注美歐可能走向報復循環。歐盟此前曾提出約930億歐元（約新台幣3.46兆元）的美國商品作為報復清單，作為回應去年4月美方啟動的「解放日」（Liberation Day）關稅。

歐盟後續因談判進展而暫緩實施報復性關稅，但緩衝期限將於2月6日屆滿，倘若未延展，歐盟對美課徵關稅將於2月7日生效。

法國總統馬克宏表示，歐盟須考慮反制美國，包括啟動被稱為「反脅迫工具」（Anti-Coercion Instrument）的制度，被部分歐盟內部人士稱為「貿易火箭筒」。他在達沃斯演說中指出，美國持續增加關稅作為談判手段「無法接受」。

對於歐盟的反擊，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在達沃斯呼籲歐洲各國「保持開放心態」，並強調不要報復。商務部長盧特尼克與貿易代表葛里爾均表示，美國不會對報復行為「置之不理」。

受消息影響，歐美股市21日雙雙收低。美國道瓊指數下跌1.7%，S&P 500下跌2%，那斯達克下跌約2.4%。歐洲主要股市連續第二日下跌。外匯方面，美元走弱，歐元兌美元一度上升0.8%至1.1749後回落；英鎊收高0.1%。

長期政府債券市場則出現拋售，美、英、德30年公債殖利率同步上揚。

