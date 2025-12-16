全面防堵豬瘟捲土重來！盧秀燕下令嚴格管制 台中市徹查逾千隻病死豬、逾2千件豬肉產品

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導

台中日前爆發非洲豬瘟疫情，所幸在嚴格防疫下疫情並未向外擴散，台中市長盧秀燕仍持續召開防範非洲豬瘟會議，指示各局處配合中央政策規劃周全的防疫及配套措施，讓疫情風險降到最低。市府統計，近期持續監測病死豬，迄今已檢測1340頭，結果均為陰性；同時也加強稽核豬肉相關產品，至今查核逾2千件，結果為全數合格。

台中市長盧秀燕仍持續召開防範非洲豬瘟會議，指示各局處配合中央政策規劃周全的防疫及配套措施，讓疫情風險降到最低。（圖／市府提供）

農業局指出，12月5日至14日期間已針對高風險場域加強訪視及案例場後續處理作業，並持續進行斃死豬監測，迄今已檢測1,340頭，結果均為陰性。同時每日監控死亡畜禽化製流向查核管制系統，強化養豬場管理，其中55處高風險養豬場每3日訪視1次，均未發現異常情形；另於12月9日接獲西屯區通報疑似棄置豬屍案件，經動保處即時派員查證，確認為狗屍體，已妥善處理並排除疫情疑慮。

廣告 廣告

農業局也呼籲養豬戶落實生物安全措施，確實通報異常死亡情形，切勿任意棄置動物屍體，民眾如發現疑似豬屍或可疑情事，請立即通報1999或動保處，共同守護防疫安全。

衛生局表示，為防範非洲豬瘟，持續加強市售豬肉及相關產品的監測與稽查，迄今已累計查核2,267件，結果全數合格，請市民安心選購。因應農曆春節將至，衛生局提前啟動「115年春節食品稽查專案」，目前已完成283件市售豬肉相關製品標示查核，均符合規定，另抽驗的49件豬肉產品仍在檢驗中。後續將持續擴大查驗範圍，並即時公布檢驗結果，全力維護市售豬肉產品安全與品質，保障市民飲食安全。

環保局說明，廚餘若未確實瀝乾水分，將增加清運車輛負擔並影響後端處理設施運作效率，呼籲民眾排出廚餘前應優先做好瀝水作業，可利用濾網或具孔洞的瀝水桶降低含水量，並依生、熟廚餘分類，交由清潔隊或合法清除、再利用機構回收。同時也請市民共同落實惜食理念，「吃多少、買多少、煮多少」，從源頭減量廚餘產生，降低環境負擔與整體處理成本。

更多FTNN新聞網報導

廚餘之亂補破網！盧秀燕下令「清運車全面加裝GPS」 每天視訊查核蒸煮情形

染疫養豬場遭揪「廚餘資料」上傳不齊 盧秀燕曝關鍵問題：對方遲遲不上傳卻無法開罰

非洲豬瘟風暴！中央下令禁用廚餘餵豬 台中市急增246噸廚餘、籲市民「確實瀝乾水分」

