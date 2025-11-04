全面防堵非洲豬瘟 黃健豪：該負責就要負責 9

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

非洲豬瘟防疫至今近半個月，中央災害應變中心3日公布疫調結果，案例場廚餘載運車經檢測出陽性，推論病毒最可能來自未落實蒸煮的廚餘。台中市環保局回應，現已採每日視訊連線盯場及錄影建檔的嚴密管制方式，若查獲再利用養豬場有使用廚餘等餵養豬隻，將依法處最高100萬與300萬元。另外，建設局也設置電圍網防疫設施防止野豬接近廚餘。立委黃健豪今（4）日表示，「該檢討就要檢討、該負責就要負責」。

針對非洲豬瘟疫調顯示「病毒可能來自未落實蒸煮的廚餘」，台中市環保局表示，環境部規範取得廚餘再利用檢核的養豬場，須定期每月上傳廚餘蒸煮照片至系統，目的主要是為督促養豬場落實蒸煮規定，照片有無上傳或是否上傳正確照片，中央對此並無訂定罰則。

環保局說明，豬農未依規上傳照片，代表恐有廚餘未依規落實高溫蒸煮作業，市府環保局現已採每日視訊連線盯場及錄影建檔的嚴密管制方式，若查獲再利用養豬場有使用廚餘、動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料作為飼料餵養豬隻之虞，將會同市府農業局現場查核，違規者將由農業局依動物傳染病防治條例及飼料管理法規定，分別處最高100萬及300萬元。

另外，為防堵野豬接觸廚餘造成疫情擴散，台中市政府各機關通力合作防疫工作，依據農業部林業保育署最新發布之「廚餘處理場域隔離野豬之電圍籬或永久性圍網設置指引」，全國首創完成設置電圍網防疫設施，在最短時間內完成后里及霧峰兩處掩埋場電圍網，並於3日完成通電啟用、點交予環保局管理。

建設局長陳大田表示，非洲豬瘟傳播途徑多元，防疫工作刻不容緩，建設局自疫情發生以來即積極配合環保局與農業局推動各項防疫作業，除協助設置圍籬、鈕澤西護欄及隔離網等設施，防止野豬進出外，這次更依中央最新指引，率全國之先完成電圍網防疫設施。

建設局指出，除已完成的后里及霧峰掩埋場外，文山掩埋場及沙鹿掩埋場電圍網也正全力趕工，預計在最短時間內完工啟用，屆時將進一步強化台中市廚餘處理場域防疫防線。

黃健豪則表示，非洲豬瘟全國都關注，現階段就是防堵疫情、不要再擴散下去，目前僅梧棲單一案場有出現狀況，希望趕快把它圍堵起來。至於外界掀起檢討聲浪，他認為「該檢討就要檢討、該負責就要負責」，且目前檢調已收押豬農陳姓父子，針對甲級傳染病都有相關刑責，呼籲外界先放下政治口水。

照片來源：台中市政府提供

