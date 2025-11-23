全面「藍白合」將衝擊藍營議員席次？ 侯友宜鬆口表態了
日前藍白陣營主席高峰會，宣示將深化藍白合作，然而民眾黨主席黃國昌擬在新北選區廣泛提名候選人，恐衝擊藍營議員席次。新北市長侯友宜今（23）日出席「嬰幼兒照顧人員及托嬰機構表揚大會」受訪時鬆口，要創造讓人民有感的福利跟建設，無論哪位參選人、如何合作，都要務實耕耘新北市。
侯友宜說，所有合作一定要有共同理念，尤其能夠創造出人民有感的建設跟社會福利，這才是最重要的；侯友宜提及，無論哪一個參選人、如何合作，都要一步一腳印務實的去耕耘新北市，讓新北市民能夠看到，提出未來能夠落實的願景，這才是以人民為本。
針對新北市嬰幼兒照顧措施發展成果，侯友宜提到，新北市的托育率已經超越OECD國家平均的36%，達到45%，也是全台灣托育機構、托育人員最多的地方，市府對此積極給予支持與肯定，讓各項措施落實、讓孩子能在愛中成長。
