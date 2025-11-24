全面3折！台北東區31年地標熄燈 最後營業日曝光

被譽為台北首間精品百貨的敦化館，將在2025年12月14日正式走入歷史。（圖／翻攝自Google maps）





對許多台北人來說，週末午後和朋友約在東區SOGO敦化館逛街、喝咖啡，是青春歲月的共同回憶。然而，被譽為台北首間精品百貨的敦化館，將在2025年12月14日正式走入歷史。這棟曾經引領東區精品時代的地標，租約期滿後確定不再續約，讓不少忠實顧客大喊不捨。

SOGO敦化館自1994年開幕以來，便以「全台首間精品百貨」的定位，開啟台北東區高端消費的新篇章。大樓座落於仁愛路、敦化南路口，地上7層、地下4層，總面積約939坪，不僅是時尚品牌的展示舞台，也成為許多台北人青春記憶的一部分。

SOGO敦化館自1994年開幕。（圖／翻攝自Google maps）

遠東SOGO董事長黃晴雯在今年初的記者會上指出，敦化館因租約到期確定將熄燈，未來精品櫃位將逐步移至復興館與全新的大巨蛋商場「遠東Garden City」。大巨蛋園區將設有影城、頂樓露天餐廳，並以更大空間與多元品牌提供頂級消費體驗，年營收目標挑戰百億元。據了解，敦化館長年吸引不少「低調大戶」，客單價驚人，為SOGO營收貢獻不小。未來這些高端客群將轉移至大巨蛋及復興館等新據點。

SOGO百貨也在臉書粉專表示，「揮揮手～31年相伴，感謝有您」，同時也推出紀念磁鐵，只要與敦化館1F裝置合照，上傳至個人Facebook或Instagram，再標記「sogo敦化館byebye」，即可憑APP內快樂購卡兌換限量「紀念磁鐵」1份。活動時間從即日起至12月14日，在SOGO敦化館1F服務台兌換。共限量500份，贈完為止，恕不補發，活動期間每人、每帳號限兌換1次。其餘注意事項請參閱現場公告。

遠東SOGO敦化館12月14日當天下午6時至8時現場提供紀念照快速拍攝服務，晚間9時15分至9時30分則邀請聲樂家獻唱經典樂章。「Bye Bye Sale」從即日起至12月14日全面3折起，並同步祭出感恩回饋與滿額贈活動。1至2樓指定精品單筆滿2萬元送1,000元、全館消費滿1萬元送500元；當日累計消費達指定門檻，還可獲得不同等級的小家電好禮。美食同樣不打烊，當日於敦化館累積消費滿1萬元即可兌換復興館指定餐飲500元電子折價券。

