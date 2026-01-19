全韻文化企業捐贈直立鋼琴 鋼琴家江苙萁走進路上國小點亮孩子舞台

▲全韻文化企業股份有限公司捐贈一台直立鋼琴予彰化縣芳苑鄉路上國民小學，16日上午在校內二樓禮堂舉行捐贈儀式。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為深化偏鄉藝術教育、豐富學生多元學習經驗，全韻文化企業股份有限公司捐贈一台直立鋼琴予彰化縣芳苑鄉路上國民小學，16日上午在校內二樓禮堂舉行捐贈儀式，並結合學校114學年度第一學期期末才藝發表會「英陶舞太郎」，全韻文化企業股份有限公司董事長許立葦、芳苑鄉鄉長林保玲、路上國小校長陳薇淳等人與會，與師生、家長及來賓共同見證琴聲走進校園的重要時刻。活動同時邀請國際級鋼琴家江苙萁蒞臨演出，為校園注入高水準的藝術饗宴，也為孩子留下難忘的學習記憶。

▲活動同時邀請國際級鋼琴家江苙萁蒞臨演出，為校園注入高水準的藝術饗宴，也為孩子留下難忘的學習記憶。（圖／彰化縣政府提供）

路上國小長期致力於全人教育，積極發展音樂、語文與表演藝術課程，讓孩子在多元舞台中探索自我、建立自信。本次才藝發表會由學生輪番展現學習成果，節目內容涵蓋太鼓、鋼琴、陶笛、舞蹈與英語朗讀等，充分展現孩子們在課程與社團中的努力與成長，也體現學校深耕藝術教育與素養導向教學的用心。

活動中最受矚目的，莫過於全韻文化企業股份有限公司捐贈直立鋼琴的溫馨時刻。芳苑鄉鄉長林保玲於致詞中表示：「音樂與藝術是孩子一生最溫柔的陪伴，感謝全韻文化企業以實際行動支持偏鄉教育，也肯定路上國小長期深耕藝文學習，讓孩子在愛與鼓勵中，自信成長、勇敢追夢。」鄉長並勉勵學生把握珍貴的學習資源，勇於展現自我，讓藝術成為陪伴一生的重要力量。

校方表示，受限於偏鄉資源較匱乏學校目前沒有可用鋼琴，音樂教學設備得來不易，這台鋼琴非常寶貴對學校幫助很大。不僅是重要的教學器材，更象徵社會對孩子學習權益的支持與肯定。未來，鋼琴將廣泛運用於音樂課程、社團教學與校內展演，讓更多孩子有機會親近音樂、培養藝術素養，豐富校園學習樣貌。

捐贈儀式後，特別邀請鋼琴家江苙萁進行演奏。江苙萁為臺灣知名鋼琴家，英國皇家音樂學院碩士，擅長以「故事串聯音樂」的方式進行解說式演出。此次走進校園，以細膩動人的琴音與親切分享，引領孩子走進古典音樂世界，讓藝術不再遙不可及，而是真實發生在孩子眼前、耳畔與心中。

校方指出，音樂教育不只是技巧的學習，更是情感的滋養與品格的培養。感謝全韻文化企業股份有限公司以實際行動支持教育，也感謝芳苑鄉公所與林保玲鄉長親臨鼓勵，以及江苙萁老師將專業藝術帶入校園，讓孩子深刻感受到社會的溫暖與善意。這份來自企業、公部門與藝術界的支持，將在路上國小持續發酵，成為孩子成長路上重要的養分。

路上國小全體師生對所有支持學校教育的夥伴表達最誠摯的感謝，並期盼未來有更多社會力量攜手同行，讓藝術教育在偏鄉深耕茁壯，陪伴孩子勇敢追夢、自在成長，譜寫屬於自己的動人樂章。