全韻文化捐贈鋼琴 路上國小偏鄉學童首度親近音樂藝術

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】彰化縣芳苑鄉路上國小長期缺乏音樂教學設備，2025年10月，校長陳薇淳在與全韻文化企業股份有限公司董事長許立葦交流時，分享學校推動音樂教育的期待。許立葦當場決定捐贈一架全新鋼琴，為這所從未擁有鋼琴的偏鄉小學挹注關鍵資源。

經過器材規劃與相關作業後，鋼琴於2025年12月30日正式送達路上國小，讓學生首次能近距離接觸專業樂器，開啟音樂學習的新里程碑。在學期末時刻校方特別舉辦贈琴儀式暨學期才藝表演活動，感謝企業善行。活動中邀請鋼琴家江苙萁，以故事結合音樂的演出方式，為全校師生及來賓帶來多首動人樂曲，現場反應熱烈。

廣告 廣告

得知路上國小陳薇淳校長用心推展音樂教育，鋼琴家江苙萁特地以「故事串聯音樂」的演奏為一是增色（圖／路上國小提供）

芳苑鄉長林保玲出席時表示，路上國小師生品行良好、表現優秀，是芳苑鄉學生的典範，並肯定企業投入偏鄉教育的實質行動。許立葦董事長則指出，此次捐琴只是起點，今年他更想要安排中高年級學生前往台中國家歌劇院，實地聆聽現場音樂家的精湛演出，拓展孩子的藝術視野且未來將持續規劃更多支持偏鄉音樂教育的行動。

活動在路上國小同學成果發表的精彩，讓來賓見識到學校社團經營的豐富（圖／路上國小提供）

陳薇淳校長表示，自接任校務以來致力推動全方位教育，尤其補足音樂教育資源不足的缺口。她強調，音樂不僅培養技巧，更能滋養情感與品格；未來也將安排學生走出校園，前往專業場館聆聽現場演出，拓展藝術視野。陳校長誠摯感謝這台在路上國小深根的鋼琴，他說這份來自企業、公部門與藝術界的支持，將成為孩子們成長過程中重要而長遠的養分。