全預約制《私・犇鐵板燒》獻上12月新菜單！與《龜記》聯手新茶飲，開放限量散客訂位

年末聚餐選項之一，不妨到《私・犇鐵板燒》，最新以「暖韻旬味」為主題推出12月新菜單，包含全新6道料理，更再度與《龜記》聯手，獻上「紅柚烏龍」搭配美饌。

這次《私・犇鐵板燒》的新菜持續帶來頂級食材與職人手藝，呈現 「Sea & Earth」海陸饗宴，開頭以「時令鱘魚骨煲湯」溫潤胃口，兩道北海道松葉蟹料理讓人沈醉，從炙香海鮮、炭烤和牛，到根莖為主軸的溫潤配菜，每一道都展現出私廚料理的層次與細節。

此外，不開放現場排隊，須以全預約制的《私・犇鐵板燒》，本季因應新菜單推出，晚餐時段於特定日期限量開放散客訂位，想要一嚐的趕快訂起來。

《私・犇鐵板燒》12月新菜亮點

時令鱘魚骨煲湯

本季湯品以新鮮龍膽魚骨細火慢熬，湯色醇厚、風味飽滿；將薄切的現流紅條魚片放入滾燙魚湯中輕涮，完整帶出魚肉自然的清甜鮮味，最後撒入現炸香米，為湯頭增添層次，也讓口感更加豐富。





































































清煎白燒鰻 佐金玉子鹽

這道運用鐵板高溫均勻加熱的特性，將鰻魚皮面煎至酥脆誘人，僅以鹽巴簡單調味，完整保留鰻魚本身的鮮甜與細嫩口感；再搭配主廚特製的蛋黃海鹽與仙人掌果醋，鹹香中帶出清爽酸韻，層次分明且不膩口。





北海道松葉蟹 佐薑糖米醋

作為 500 盤推薦餐點的升級呈現，本道料理著重放大 Umami 風味層次，嚴選活體北海道松葉蟹，蟹肉肥嫩飽滿，以雞湯清蒸入味，溫潤湯汁緩緩襯托出蟹肉本身更深層的鮮甜旨味。

北海道松葉蟹 蟹膏蝦丸

嚴選宜蘭產地直送的大頭甜蝦，搭配新鮮草蝦仁，手工搗製成彈嫩細緻的鮮蝦球，再佐以活體松葉蟹膏組合而成的私房手工料理，層層堆疊蝦蟹交織的鮮味深度，讓風味更加立體飽滿。





Iberico松露滑蛋布里歐吐司

編最愛的一道，嚴選 Iberico 伊比利豬，油花細緻、肉質柔嫩，搭配 Purebread 布里歐吐司，以奶油煎至金黃香酥，再佐上松露滑蛋，濃郁香氣層層堆疊，讓整體風味與口感全面提升。









《私・犇鐵板燒》訂位資訊

線上訂位

電話：0958-168-153

地址：110 台北市信義區基隆路二段 39 巷 14 號

