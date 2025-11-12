全額現金付款！IVE張員瑛豪砸137億韓元買下首爾別墅 金泰希、Rain曾是鄰居

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

南韓知名人氣女團IVE成員之一的張員瑛，近日傳出以137億韓元（約3.6億元台幣）現金買下位於首爾龍山區漢南洞的高級別墅；據傳，演員金泰希和歌手Rain（鄭智薰）婚前也曾居住於此別墅。

年僅21歲的南韓女星張員瑛，是時尚與各界代言的寵兒，綜合韓媒報導指出，張員瑛在今年3月間，以137億韓元購入位於首爾龍山區的高級別墅「Lucid House」；據悉，該別墅專用面積僅有2棟共15戶，配備24小時保全系統和獨立電梯，張員瑛購入的住宅專用面積244平方公尺，已於上月完成所有權轉移登記。

令人驚訝的是，由於登記簿謄本中未設定任何抵押權，以此推測張員瑛是以「全額現金交易」購入，可證明她的財務相當雄厚。據悉，原屋主為DL集團創辦人家族、前大林通商代表理事李智容。



