全額自籌太平國民暨兒童運動中心開幕 盧秀燕讚：全國最大公立健身房

台中市政府全額自籌6.1億元，打造太平國民暨兒童運動中心。（圖：中市府提供）

台中市太平國民暨兒童運動中心今（1）日開幕營運！太平地區人口快速成長，已突破20萬人，市府「全額自籌」超過6億元，打造全國國運中心最大的體適能空間，更結合戶外11.7公頃的坪林森林公園，營造森林中的運動中心。試營運7天以來，已吸引累積超過3.5萬人次進場體驗。市長盧秀燕表示，太平「國兒運」是「全國最大公立健身房」，未來也將持續提供良好服務，讓太平與台中持續進步。

盧秀燕說，台中市今年已有豐原、清水與太平三座國民運動中心啟用，其中太平中心位處快速成長的太平區，市府投入6.1億元興建，全由市府自力完成，場館規劃女性與銀髮專區、溫水泳池、兒童樓層、森林公園式環境及全國最大公立健身房，並提供多元球類設施與課程。盧秀燕也要求營運團隊維持平實收費與良好服務，並提供公益時段協助學校推動游泳訓練，落實公共服務精神。

盧秀燕感謝市議會支持預算，使延宕多年的太平運動中心得以完成。除了運動中心外，明年太平新的區公所及行政中心也將完工啟用。

運動局指出，台中是全國唯一有兒童運動中心的城市，在運動空間規劃上，兼顧大人、小孩運動需求，將成為親子共融、環境友善的特色運動中心。中心結合「森林、女性、兒童」等元素，呼應在地運動特色，沉浸於森林中的運動場館「森林裡的冒險基地」。全案自111年開工到今日成功啟用，由市府全額自籌打造，充分實踐市府推動「酷城市、酷運動」的政策成果。場館興建為地上4層建築，設施多元齊全，1樓設有25米、8水道的室內溫水游泳池，並配置蒸氣室、烤箱、SPA池及兒童池；2樓規劃時下最夯的器械皮拉提斯教室、飛輪教室、高空瑜珈教室及專屬兒童運動空間，提供不同年齡層的使用需求運動環境。（張文祿報導）