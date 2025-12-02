全館出清！士林夜市知名運動品牌關店 「消費習慣大改」成致命傷

士林知名運動用品店將歇業。（圖／民眾提供）

台北士林夜市一家知名品牌運動用品店即將歇業，全館出清打折至12月28日，而同品牌在公館的分店也已宣布結束營業。專家分析，現代年輕消費者習慣先到實體店試穿後，轉向網路平台購買以獲取更多折扣，這種消費模式對實體店經營造成極大壓力。此外，年輕人的球鞋偏好也從高筒轉變為更容易搭配的低筒款式，這些消費習慣的改變正逐漸改寫實體運動用品零售市場的生態。

士林知名運動用品店將歇業。（圖／民眾提供）

位於台北士林夜市的一家知名品牌運動用品店被民眾發現即將歇業，全館商品打折促銷至12月28日。雖然業者對關店原因暫未回應，但這已不是個案。公館東南亞秀泰的同品牌店面也掛出「租約到期，全面出清」的紅布條，將於明年1月31日結束營業。

廣告 廣告

許多年輕消費者表示，他們習慣到實體店試穿確認尺寸後，轉向網路購物或出國購買，以獲取更多折扣。一位民眾表示，通常會在網路上購買，因為折扣比較多。另一位民眾則分享會比價，或是選擇在日本等地購買，因為價格更優惠。

年輕人愛低筒鞋。（圖／TVBS）

球鞋收藏家Raymond指出，現在實體店面的客群主要集中在會去逛該區域的人或觀光客。他進一步解釋，如果是流行款式，在年輕人聚集的中山區，最常見的還是知名品牌的大眾款，但年輕人現在更偏好低筒和板鞋款式，尤其是白色款式因為百搭而受歡迎。

對於鞋款偏好的改變，一位民眾表示高筒鞋較壓身高，穿起來會讓腿看起來比較短。另一位民眾則提到芭蕾風的球鞋款式受歡迎，這類鞋子雖然是球鞋，但鞋帶設計像蕾絲一樣更具時尚感。還有民眾表示購買運動鞋純粹是為了運動需求，如打羽球或排球時會選擇特定功能的球鞋。

隨著年輕人消費習慣和鞋款偏好的轉變，實體運動用品店的市場空間正被不斷壓縮。到店挑選球鞋的傳統消費模式可能逐漸消失，這也對運動用品業者如何應對新消費趨勢提出了嚴峻挑戰。

更多 TVBS 報導

Threads 瘋傳「最百搭TOP5鞋款」！這雙韓妞最愛

陸女網購枕頭驚見「數千活蟲」蠕動 業者反控她：沒保養拒賠

不是士林、逢甲！夜市排名大洗牌 「1夜市」躍升外國人必訪冠軍

黑鞋控瘋搶！明星都在穿的「鬼塚虎瑪莉珍鞋」 銀河黑色低調又閃耀

