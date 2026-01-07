全馨照顧、聯結希望 犯保協會攜手全聯實業 助力重傷被害人

法務部部長鄭銘謙(圖中)、全聯實業董事長林敏雄(圖右)及犯保協會董事長張斗輝(圖左)共同出席捐贈活動。呂志明攝



財團法人犯罪被害人保護協會（以下稱犯保協會）今(1/7)日在法務部部史室舉行「全馨照顧、聯結希望」重傷犯罪被害人輔具及復能服務補助計畫成果發表暨捐贈儀式。法務部部長鄭銘謙、全聯實業董事長林敏雄及犯保協會董事長張斗輝共同出席，見證公私協力支持重傷被害人長期照顧與復原的具體成果。

因應《犯罪被害人權益保障法》的修正施行，犯保協會積極推動重傷被害人復原重建過程中的多元服務，特別針對長期照顧、復能及生活重建需求，結合全聯實業自2025年5月起啟動「全馨照顧、聯結希望」合作計畫。該計畫旨在提供重傷被害人所需的輔具、復健器材設備及家庭無障礙設施等支持，協助其恢復身心健康與生活自立。

全聯實業秉持企業社會責任精神，於2025年度計畫中捐贈經費，並於今年再度加碼捐贈1000萬元，持續為重傷被害人及其家庭提供關鍵支持。在2025年度計畫期間，共補助24位重傷被害人，提供20類輔具及照顧設備，包含義肢、輪椅、氣墊床、復健器材、氧氣製造機及居家無障礙設施等，補助總金額達新臺幣142萬6088元。今年度計畫進一步擴大補助範圍，新增「專業人員評估費用」及「居家復能服務費用」項目，以專業資源協助重傷被害人提升身體功能並延緩退化，從而減輕家庭經濟負擔。

法務部長鄭銘謙。呂志明攝

法務部長鄭銘謙於活動中表示，自去年5月合作計畫啟動以來，在全聯實業的支持及犯保協會的努力下，已為24個家庭帶來改變。透過即時且彈性的資源挹注，重傷被害人在關鍵復健階段獲得適切的輔具與照顧支持，不僅有效減輕家庭經濟壓力，更提升了被害人的生活品質與復原成效。

鄭銘謙指出，重傷案件往往涉及長期醫療、復健與照顧需求，單一體系難以獨立應對，因此公私協力與跨域整合成為本計畫的核心精神。犯保協會過去一年透過串聯醫療院所、治療師、社工及在地資源，逐步構建周延的支持網絡。同時，全聯實業的深度參與，不僅提供資金挹注，更彰顯企業對社會議題的承諾，使國家制度與民間力量相輔相成。

犯保協會董事長張斗輝。呂志明攝

犯保協會董事長張斗輝在儀式中致詞時表示，全聯實業以「從心出發，實現美好生活」為核心價值，與犯保協會「撫平傷痛、重建生活」的宗旨高度契合。自計畫啟動以來，輔具補助已幫助24位重傷被害人及其家庭，大幅改善其生活品質與經濟壓力。張董事長特別感謝全聯林董事長以企業領導者的高度與公益精神推動本計畫，展現公私協力典範。

全聯實業董事長林敏雄。呂志明攝

林敏雄董事長亦於致詞中強調，全聯身為本土企業，一直以來積極關注臺灣社會需求。他表示，此次加碼捐贈1,000萬元，希望能為更多重傷被害人提供支持，同時拋磚引玉，喚起更多企業共同參與社會公益，共同為臺灣社會的安定與祥和努力。

在法務部的督導下，犯保協會將善用全聯實業捐贈資源，依據重傷被害人不同復原階段的需求，提供更精準且多元的輔具與照顧補助。同時，將持續優化服務流程與專業支持，讓每一分善款發揮最大效益。

此次活動展現了公私協力的力量，也傳遞了社會溫暖與關懷。未來，犯保協會將攜手全聯實業及更多社會力量，共同為重傷被害人及其家庭打造穩健前行的基石，共創更有溫度的社會環境。

