全體上市公司11月營收4.4兆元 年增18%

（中央社記者曾仁凱台北11日電）上市公司11月營收全出爐，根據台灣證券交易所統計，全體上市公司11月營收總計為新台幣4兆4090億元，較去年同期成長18.07%，其中營收成長公司530家，衰退公司531家。

證交所今天表示，包括972家本國上市公司，以及89家第一上市公司和創新板公司，共計1061家上市公司，皆已於12月10日前完成11月營收申報作業。

證交所進一步說明，11月營收成長較大產業包括電腦及週邊設備業，受惠AI伺服器需求；建材營造業因認列交屋收入較高；金融保險業因投資相關淨收益增加。

11月營收衰退較大產業則有貿易百貨業，因個別公司認列子公司外匯價格變動準備及金融商品淨損益變動；電器電纜業因美國關稅影響及市場景氣衰退；水泥工業因市場景氣趨緩、需求減少。

另外，今年前11月全體上市公司營收總計42兆9819億元，較去年同期成長13.1%，其中營收成長公司542家，衰退公司519家。

證交所說明，今年前11月營收成長較大產業主要皆受惠AI，包括電腦及週邊設備業受惠AI伺服器需求；半導體業受惠AI晶片需求；資訊服務業受惠AI帶動數位轉型需求成長。

前11月營收衰退較大產業則有塑膠工業因市場需求低迷及同業競價，石化需求減少；航運業因貿易量受美國關稅影響及運價下降；橡膠工業因個別公司去年認列建案銷售收入墊高基期，加上車市低迷，輪胎廠低價競爭。（編輯：林家嫻）1141211