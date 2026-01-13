全體上市公司2025年營收47兆元年增13% 歷史新高

（中央社記者曾仁凱台北13日電）上市公司去年營收全出爐，根據台灣證券交易所統計，2025年全年全體上市公司總營收為新台幣47兆6287億元，創歷史新高，較2024年成長13.82%。其中營收成長公司555家，衰退公司508家。

證交所進一步說明，2025年上市公司營收成長較大產業包括電腦及週邊設備業受惠AI伺服器需求，營收年成長35.76%；半導體業受惠AI晶片需求，營收年增21.04%；綠能環保業因承接工程案件依進度認列收入，營收年成長19.3%。

觀察去年營收衰退較大產業，塑膠工業因市場需求低迷及同業競價，營收年減11.8%；航運業因貿易量受美國關稅影響及運價下降，營收年減9.88%；橡膠工業因個別公司2024年認列建案銷售收入墊高比較基期，加上車市低迷，輪胎廠低價競爭，營收年減8.39%。

證交所表示，包括974家本國上市公司，以及89家第一上市公司及創新板公司，共計1063家上市公司皆已於1月12日前完成2025年12月營收申報作業。

依據上市公司公告，2025年12月全體上市公司營收總計4兆6431億元，年成長21%，其中營收成長公司552家，衰退公司511家。

去年12月營收成長較大產業包括電腦及週邊設備業受惠AI伺服器需求，建材營造業因認列交屋收入較高，以及其他電子業受惠AI伺服器需求。

去年12月營收衰退較大產業則包括塑膠工業因市場需求低迷及同業競價，原料價格下跌；水泥工業、鋼鐵工業因市場景氣趨緩、需求減少。（編輯：楊蘭軒）1150113