全體上市12月營收成長21% AI撐全場這3類全面失速！

財經中心／余國棟報導

全體上市公司114年12月份當月營收較113年同期成長21％，累計營業收入較113年同期成長13.82％

依據上市公司公告114年12月營收顯示，本（12）月份全體上市公司營收總計4兆6,431億元，較113年同期成長8,057億元（21%），營收成長公司共552家，衰退公司共511家。另累計至114年12月全體上市公司營收總計47兆6,287億元，較113年同期成長5兆7,845億元（13.82%），營收成長公司共555家，衰退公司共508家。臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司（含創新板公司）分別計974家及89家，共計1,063家皆已於115年1月12日前完成114年12月營收申報作業。

廣告 廣告

證交所表示，經瞭解全體上市公司當（12）月份營收成長較大之產業，電腦及週邊設備業受惠AI伺服器需求，建材營造業因本月認列交屋收入較高，其他電子業受惠AI伺服器需求，致本月較113年同月成長；當（12）月份營收衰退較大之產業，塑膠工業因市場需求低迷及同業競價，原料價格下跌，水泥工業及鋼鐵工業因市場景氣趨緩、需求減少，致本月較113年同月營收衰退。

全體上市公司累計至114年12月營收成長較大之產業，電腦及週邊設備業受惠AI伺服器需求，半導體業受惠AI晶片需求，綠能環保業因承接工程案件依進度認列收入，致累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，塑膠工業因市場需求低迷及同業競價，航運業因貿易量受美國關稅影響及運價下降，橡膠工業因個別公司去年認列建案銷售收入本期無及車市低迷，輪胎廠低價競爭，致累計營收衰退。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

美股高檔回落！科技、銀行股齊跳水 日股再創新高韓股收紅

台股盤前／地緣政治添變數美股走弱！台指夜盤跌139點 開盤恐面臨修正

盤後籌碼／外資狂掃132億！台股噴234點創新高 單日回補它逾5萬張

地緣政治央行去美元化！貴金屬全面失控 這2檔搭順風車

