全體市民受惠！15年慨捐逾5千萬消防器材 龍山寺今再捐10部AED

記者楊忠翰／台北報導

台北市艋舺龍山寺，20日捐贈10組AED自動體外心臟去顫器給台北市消防局，莫懷祖局長代表出席受贈典禮，並頒發感謝狀；據了解，過去15年來，艋舺龍山寺捐贈的各式消防車輛及器材，已經超過5千萬元，儼然成為台北市民最強而有力的後盾之一。

據了解，艋舺龍山寺作為台北市民的信仰重心，15年以來已捐贈救護車3部、雲梯車2部、大型水箱車1部、小型水箱車1部、勤務車1部及各式救災器材，協助消防員執行救災任務，總額已超過5千萬元；今年龍山寺再度拋磚引玉，捐贈AED自動體外心臟去顫器10組，莫懷祖局長表達誠摯感謝，肯定其善行義舉，為社會注入更多正能量。

莫懷祖局長表示，隨著市民對救護需求日益提升，113年度台北市救護案件車次為13萬9733件；從金鳳凰專責救護隊成立以來，迄今已有1835位到院前心肺功能停止患者康復出院，充分展現本局在急救領域的專業及奉獻，亦讓龍山寺可以安心將善款交予本局；這次捐贈不但強化救護資源，還展現民間與政府攜手推動公共安全的具體成果。

莫懷祖局長強調，龍山寺熱心協助消防工作之善行，將提升台北市執行各類災害的救援能力及消防救災安全，本局將秉持取之於社會、用之於社會的精神，持續精進與突破，守護每位台北市民，建構一個安心、放心的台北城。

