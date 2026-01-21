全體證券商2025年大賺1102億元 續創新高

（中央社記者曾仁凱台北21日電）台股2025年歷經4月對等關稅造成崩跌、國安基金進場，至下半年倒吃甘蔗頻創新高，吸引投資人湧入股市。根據台灣證券交易所統計，2025年全體證券商稅後淨利達新台幣1102.54億元，較2024年成長8.51%，續創歷史新高。

證交所說明，2025年因台股總成交值增加，全體證券商經紀業務獲利981.33億元，年增2.11%；自營的證券評價利益也較多，自營業務獲利269.73億元，年增1.58%；承銷業務淨利115.71億元，更較2024年大幅成長33.14%。

此外，去年12月全體證券商單月稅後淨利為130.14億元，較11月大幅成長36.2%。

證交所指出，去年12月大盤總成交值約10.649兆元，較11月減少6.84%；證券商經紀業務獲利95.12億元，月減8.81%；承銷業務淨利19.06億元，也較11月衰退17.84%。不過去年12月證券商自營業務獲利達42.7億元，較11月約9300萬元大幅成長44.9倍。（編輯：張良知）1150121