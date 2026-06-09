全黨等一人！綠明拍板鄭朝方參選新竹縣長 賴清德親授競選背帶

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針對2026年新竹縣長布局，民進黨幾經波折，終於拍板由竹北市長鄭朝方出馬。民進黨選對會預計明日上午召開會議正式徵召鄭朝方，下午舉辦提名記者會，身兼黨主席的總統賴清德將親自為鄭朝方披上競選背帶。

鄭朝方。（圖／中天新聞）

新竹縣向來被視為綠營艱困選區，民進黨中央原本評估，藍營呈現分裂態勢，而鄭朝方擔任竹北市長期間獲得好評，認為有機會實現「藍天變綠地」，因此鎖定鄭朝方參選。然而，隨著國民黨初選落幕、藍營內部力求整合，鄭朝方的參選意願下降，寧願優先爭取竹北市長連任，引發黨內高層關切。就連賴清德也多次親自勸進。

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鄭朝方。（圖／翻攝鄭朝方臉書）

值得注意的是，因鄭朝方未參與民進黨竹北市長提名登記作業，外界開始猜測其下一步動向。據了解，經過多方勸進後，鄭朝方上月點頭參選，而民進黨原訂本月3日拍板提名，但因空軍飛官失事意外發生，考量時機不宜而順延。

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